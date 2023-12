Brambory stále platí za sytou a levnou potravinu. Nezapomeňte ale využít jeden zvláštní bonus, který nabízí!

Kilo brambor koupíte dneska za třicet korun. Na to, co tato plodina nabízí, to není zrovna tak moc drahé. Věděli jste, že hlízy obsahují polysacharidy, které posilují mozek a jsou důležité i při hubnutí? A to není vše. Z brambor „vykřešete“ i další výživné látky, jako třeba bílkoviny, vlákninu, vitaminy C, E, B, A, K a minerály (zejména hořčík, železo, vápník, zinek, měď nebo kyseliny jablečnou a citronovou…

Na videu autora Natural Cures zjistíte sedm důvodů, proč byste měli pít bramborovou šťávu. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Zázračný nápoj

Bramborám ale nějakou dobu trvalo, než jim začalo lidstvo důvěřovat. Původně se o nich tradovalo, že jsou „nečisté“ a jedovaté. V 18. století se staly „chlebem chudých“ a tím, že rostly pod zemí, chránily prostý lid před hladomorem v dobách těch nejkrutějších válek. Později se o plodiny začaly zajímat i lidoví léčitelé, kteří hojně využívaly bramborovou šťávu jako přírodní lék na zažívací a průjmová onemocnění. A podle všeho nebyli tak daleko od pravdy. Dnešní vědci totiž zjistili, že léčivá schopnost brambor – a zejména bramborové šťávy – je skutečně mnohonásobná. A je škoda ji nevyužít.

close info Profimedia zoom_in Brambory v sobě ukrývají více léčivých účinků než se zdá.

Kloktadlo a naděje pro „vředaře“

Bramborová šťáva totiž obsahuje látku alantoin, která napomáhá rychlejšímu hojení sliznic a pokožky. Proto se využívá při zánětech dutiny ústní, aftech či paradentóze jako osvědčené kloktadlo. Někteří ji dokonce pijí při žaludečních nebo dvanácterníkových vředech, protože věří, že látky obsažené v bramborové šťávě dokážou nepříjemné projevy nemoci zmírnit nebo dokonce i odstranit.

close info Profimedia zoom_in Bramborová šťáva napomáhu k rychlejší regeneraci kůže a sliznice.

Regenerace kostí

V poslední době se mluví o bramboře jako přírodním léku ve spojitosti i s jinými neduhy. Výzkumy nedávno prokázaly, že syrová šťáva z hlíz dokáže snižovat cukr v krvi. Osvědčila se také při léčení nemoci jater, ledvin, vysokého krevního tlaku, revmatismu a cukrovky. Někteří z vědců dokonce tvrdí, že šťáva z brambor dokáže znatelně pomoci i kostem. Zejména v případě zlomenin, kdy podporuje tvorbu kalusu – tkáně, která spojuje úlomky kostí.



Jak pít bramborovou šťávu

Jednu bio bramboru zpracujte v odšťavňovači a užívejte 1 lžíci roztoku zhruba 30 minut před snídaní. Pokud vám šťáva nechutná, můžete jí přidat do některého ze snídaňových smoothie. Dobře si rozumí s červenou řepou nebo sladkou mrkví, která nápoji dodá jemnější chuť. Pokud samotnou bramborovou šťávu spojíte se lněným semínkem, získáte skvělé projímadlo. Smícháte-li ji s kapkou citronové šťávy, uleví vám jako přírodní lék při pálení žáhy!

Zdroje: https://ostrava.rozhlas.cz, https://living.iprima.cz