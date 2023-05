Šťáva z červené cibule je zdravotní zázrak na vlasy. Jak ji správně použít?

Krásné vlasy jsou korunou krásy každé ženy. Ne vždy jde ale vše podle plánu a občas nadělají vlasy starostí víc, než je zdrávo. Jakmile se dostanete do období plného stresu, zdravotních potíží, anebo stačí i jen spánkový deficit nebo uspěchaný styl života, zákonitě se to někde projeví a velmi často jsou indikátorem právě vlasy. Jak jim dopřát péči a výživu, aby rostly a byly plné života? Zkuste šťávu z červené cibule, má na vlasy skvělé účinky. Jaké?

Která žena by netoužila po krásných hustých vlasech? Jenže ne vždy matička příroda byla štědrá a některé z nás se musí spokojit s vlasy ne tak hustými, jak bychom si přály. Navíc kvalita vlasů zrcadlí náš životní styl a uspěchaná doba, stres a špatné stravovací návyky se mohou projevit zhoršenou kvalitou vlasů či dokonce jejich vypadáváním. Aby vlasy přestaly padat a pokožka hlavy se dala zase dohromady, chvilku to potrvá, ale nic není nemožné. Objevte blahodárné účinky cibule.

Červená cibule nejen do kuchyně

V kuchyni se bez cibule takřka neobejde žádná hospodyňka. Kromě toho má ale cibule i blahodárné účinky na naše zdraví. Kdo by neznal cibulovo-medový sirup proti kašli, cibulové mazání na křečové žíly nebo cibulovou šťávu proti zánětu středního ucha. Využití cibule je neskutečně široké a cibulová šťáva z té červené má ještě jeden málo známý blahodárný účinek – na vlasy a vlasovou pokožku.

Cibule, nejen ta červená, je hotový poklad. Zdroj: Robert Przybysz / Shutterstock.com

Cibule je zdravotní zázrak

Zní to sice zvláštně, ale podle klinických studií má cibulová šťáva na vlasy a pokožku hlavy skutečně výrazně léčivé účinky. Je to proto, že účinné látky v cibuli obsažené vstupují do vlasových folikulů a posilují je. Také zvyšují lesk vlasů a hlavně jejich pevnost. Navíc podporují jejich růst.

Důvodem, proč je tato štiplavá zelenina pro vlasy tak blahodárná, je vysoký obsah síry v cibuli. Navíc se pyšní antimikrobiálními vlastnostmi, které zatočí se zánětem pokožky, který může být jednou z příčin vypadávání vlasů. Podstatnou složkou cibule je i množství antioxidantů, zmínit můžeme flavonoidy. Ty chrání tělo před volnými radikály, které způsobují stárnutí a mohou ničit i vlasové folikuly.

Na podrážděnou pokožku hlavy a proti vypadávání vlasů zkuste cibulovou kúru. Zdroj: BLACKDAY / Shutterstock.com

Šťáva z červené cibule pro krásné vlasy

Jedním ze způsobů, jak využít sílu cibule, je odšťavit ji. Pravidelná aplikace cibulové šťávy na pokožku hlavy dokáže s vašimi vlasy zázraky. Podrobný návod jak na to, najdete v tomto videu:

Při aplikaci šťávy si dejte pozor, aby se nedostala do očí, způsobili byste si pár perných chvilek. Zároveň je dobré před pravidelnou aplikací provést test, zda nejste na cibulovou šťávu alergičtí. Naneste malé množství na citlivou kůži za uchem a počkejte do druhého dne. Pokud je vše v pořádku, hurá na cibulovou kúru.

Aby měla aplikace cibulové šťávy nějaký smysl, je potřeba pravidelně šťávu aplikovat alespoň několik týdnů. Šťávu z cibule smíchejte se lžící medu, naneste na pokožku hlavy a nechte alespoň 20 minut působit. Poté smyjte šetrným šamponem.

Nechtěné aroma

Pro krásu se musí trpět, ale nic se nemá přehánět. Cibule má své typické, ne zcela příjemné aroma. Můžete jej zmírnit přidáním oblíbeného éterického oleje do šťávy. Anebo zkuste odvar z cibulových slupek. Větší hrst cibulových slupek povařte v jednom litru vody asi půl hodiny a další hodinu ještě nechte slupky ve vodě macerovat. Odvar ze slupek aplikujte ještě na vlhké vlasy po jejich umytí a neoplachujte.

