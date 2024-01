Krom toho, že vás stejné jídlo každý den brzy omrzí, co se stane s vaším tělem? Je to pro něj dobré nebo naopak?

Stejné jídlo každý den: Hrozný nebo skvělý nápad?

Jíst musíme všichni. Ať už jde o sestavení jídelníčku, každodenní vymýšlení toho, co budeme vařit nebo dodržování nějaké konkrétní diety, jídlo hraje v našem životě zásadní roli a zabírá docela dost času. Rozmýšlení toho, co budeme jíst, nákupy, následně i příprava a samotná konzumace vyžadují práci, čas i rozmysl. Mělo by smysl zjednodušit si tento celý proces a omezit se na ty stále stejné, byť zdravé potraviny každý den?

Podívejte se, co říká o pestré stravě MUDr. Petr Tláskal, CSc., kterého oslovili v pořadu 1000 dní do života. Tento i další příspěvky najdete na stejnojmenném YouTube kanálu.

Každodenní konzumace stejných potravin

Pravdou je, že konzumace stejných jídel nebo spíš základních surovin, které ale můžete zpracovat různým způsobem, má rozhodně svá pro i proti.

Mezi negativa patří nejen znuděnost jídlem, které je stále stejné či podobné, ale také fakt, že pokud je jídelníček omezený, nemusí obsahovat dostatek všech důležitých nutričních látek. Nejde jen o vitaminy a minerály, ale také o základní makroživiny jako bílkoviny, tuky i sacharidy, které naše tělo rozhodně také v určitém množství potřebuje.

Znudění není neobvyklé a nedostatek konkrétních potravin se také odráží na tom, co naše tělo začne vyžadovat. Tento problém často vzniká při dodržování striktních diet příliš dlouho. Snažíte-li se zhubnout, vašemu tělu se některých látek nedostává a jídlo vám už ani nechutná. Šance, že sáhnete po něčem vyloženě nezdravém a kalorickém, je pak velmi vysoká.

Omezením jídelníčku si můžete ale také přivodit nechtěné změny v metabolismu. Nejčastěji se přetřásá rychlost metabolismu, ale jen o ni rozhodně nejde. Důležité je, co a jak naše tělo dokáže zpracovávat, vstřebávat, ukládat a řádně používat. Rovnováhu či zdravý chod metabolických procesů lze omezením jídelníčku rozhodně narušit.

Příliš monotónní jídelníček může ovlivnit i spektrum bakterií, které jsou součástí zažívacího traktu. Mikrobiota v našich útrobách je zásadní nejen pro zažívání, ale také celkové zdraví organismu. Dnes je již dobře známé, že ovlivňuje nejen střeva, ale také imunitní systém či dokonce přímo mozek.

close info Shutterstock zoom_in Konzumace stále stejných potravin má své výhody, ale stojí to za to?

Jaký přínos může mít stále stejná strava?

Takový omezený nebo příliš jednoduchý způsob stravování má jistě také pozitiva. Patří mezi ně například to, že se nemusíte dlouze rozmýšlet při nákupech ani vaření.

Jednodušší stravování a používání stále stejných potravin vám zjednoduší i počítání kalorií a případně tedy může přispět i k hubnutí.

Pokud je tento stále se opakující jídelníček dobře promyšlený, nemusí vám nutriční látky vyloženě chybět. Na druhou stranu se k vám mnohé zajímavé potraviny jistě nedostanou. Takto repetetivní menu by mělo být opravdu dobře propracované a to ideálně odborníkem na stravování. A ten vám pak dříve nebo později doporučí pestrou stravu.

