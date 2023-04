Znáte štíhlé polévky? Zahřejí, zasytí a mají tukožroutský efekt!

Plavková sezóna zanedlouho zaklepe na dveře a vám ještě zbývá ubrat v pase několik centimetrů? Nevadí. Zkuste vsadit na malou změnu jídelníčku a zařaďte do něj takzvané štíhlé polévky. Prohřejí váš organismus, zasytí a pomohou vám k vytoužené figuře.

Bojujete s nadbytečnými kilogramy a chcete konečně zhubnout? Dobrá zpráva je, že pro vás máme recept, jak na to. I když to nebude úplně bez práce. Zařaďte do svého jídelníčku polévky a uvidíte, že kila půjdou dolů. Zahřejí váš organismus a skvěle zasytí. Pojďte se s námi podívat na pár receptů.

Jojo efekt není žádoucí

Tukožroutské polévky měly ohromný ohlas za dob socialismu a staly se neskutečným hitem. Kdo by nechtěl zhubnout takřka bez práce třeba i pět kilogramů za pár dní? To vše a ještě mnohem víc tukožroutské polévky slibovaly. Jenže každá mince má dvě strany.

Poměrně drsná dieta založená na výhradní konzumaci zeleninové polévky sice mohla přinést úbytek hmotnosti, dost často se ale nehubnul tuk, nýbrž svalová hmota. Jakmile pak člověk přesedlal na běžnou stravu, ztracená kila byla zpět a ještě s nějakým tukovým bonusem navíc. Na dobré zeleninové polévce není nic špatného, ale je dobré ji do jídelníčku zařadit chytře tak, aby k jojo efektu nedošlo.

Drůbeží vývar můžete popíjet kdykoliv během dne. Udělá vám dobře v práci i na cestách. Zdroj: Shutterstock.com

Polévkujte chytře

Polévka je grunt a k redukčnímu jídelníčku rozhodně patří. Dodá energii, zahřeje a v břiše budete mít jako v pokojíčku. Chce to ale dobrou polévku zařazovat do jídelníčku chytře. Pokud chcete shodit nějaké to kilo, zapomeňte na polévku k obědu. Respektive oběd by měl být tvořen hlavním jídlem, které je složeno z kvalitního zdroje bílkovin, menší přílohou a zeleninou.

Polévka se pak skvěle hodí jako samostatný pokrm k večeři, která by měla být rozhodně lehčím jídlem než zmiňovaný oběd. Večerní polévka vás tak krásně po celém dni zahřeje, navodí dobrou náladu, ale i zasytí. Zelenina dodá potřebnou vlákninu pro správné fungování střev.

Zeleninové polévky s luštěninami se skvěle hodí k večeři. Zdroj: Shutterstock

Nebojte se luštěnin

Na jaké polévky se zaměřit? Rozhodně by neměly být hutné smetanové, i když odlehčené verzi smetany v malém množství se vyhýbat úplně nemusíte. Nebojte se přidat i nejrůznější druhy luštěnin, ty jsou zdrojem vlákniny a hlavně rostlinných bílkovin. Přidat můžete i trochu brambor, které mají skvělý sytící efekt a nebude vás tak honit hlad a mlsná. Pokud bojujete s hladem během dne a nestíháte svačinu, klidně si připravte do termosky silný drůbeží vývar a popíjejte ten.

K večeři si pak připravte hustou zeleninovou lahůdku. Recept na jednu z nich najdete v tomto videu:

Cizrnová štíhlá polévka

Dvě mrkve, půl celeru a jednu petržel nakrájejte na drobné kostky. Mladé cibulky i s natí pokrájejte na kolečka, stejně tak pár ředkviček. Oloupejte si tři stroužky česneku a najemno nasekejte. Tři větší brambory oloupejte a nakrájejte na kostky. Na lžičce oleje orestujte cibulku a česnek. Do hrnce přihoďte i kořenovou zeleninu a nakonec ředkvičky.

Zalijte buď vodou, anebo zeleninovým vývarem a vhoďte i brambory. Nakonec vsypte předem propláchnutou cizrnu z plechovky a vařte, dokud brambory nejsou měkké. Dochuťte solí a pepřem. Pokud zatoužíte po krémové polévce, přelijte naběračku polévky do mixéru, rozmixujte dohladka a vraťte zpět do kastrolu. Polévka se rozmixovanou zeleninou krásně zahustí.

