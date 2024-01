Mít tak hubený pas! Podle vědců nemusí jít jen o zbožné přání… Stačí, když do svého jídelníčku zahrnete jednu potravinu.

Vosí pas byl odjakživa symbolem mládí. A bylo jedno, jestli jeho majitelka měla velká či malá prsa nebo byla „buclatější“ v dolních partiích. Tento malý detail totiž vytvářel cosi, co muže dohánělo k šílenství po celá staletí a to byla ženská silueta! Třeba císařovna Sissi to moc dobře věděla a úzkostlivě dbala na to, aby její bříško bylo ploché. Proto dodržovala přísnou dietu, která se skládala z ranního hovězího vývaru, vajíček, pomerančů nebo čerstvého mléka. Aby náhodou nepřibrala ani deko, snažila se nadmíru cvičit gymnastiku a její dlouhé procházky po zahradách byly doslova proslulé. Výsledkem byl 40 centimetrový pas a váha, která nepřekročila 50 kilo…

Potraviny pro štíhlý pas

Žít jako císařovna Sissi vyžaduje asketického ducha. A představa „vaječné diety“ v dnešní stresové době zní spíše jako hloupý vtip. Každý z nás potřebuje normální jídlo a pořádnou dávku energie. Navíc, podle posledních výzkumů není potřeba kvůli štíhlému bříšku držet hladovku, ale volit vhodné a výživné potraviny. Vhodný je například losos, vejce, olivový olej, chřest, banány, řecký jogurt nebo celozrnné potraviny. Některé z potravin obsahují vlákninu, která utlumí hlad a tím pádem zabrání zbytečným kaloriím. Jiné zase podpoří trávení a sníží tendence k ukládání tuku kolem pasu.

close info Profimedia zoom_in Losos je ideální jídlo pro milovnice štíhlého pasu.

Okurky, okurky, okurky

Zajímavou pochoutkou na štíhlý pas jsou i obyčejné okurky. Nejenom, že tělu dodají dostatek vláhy, ale mají i málo kalorií (1 celá okurka má jen 45 kcal!). Zelenina se v kosmetice používá na snížení otoků kolem očí. Podle odborníků se stejně používá i coby prostředek na redukci „nafouklého břicha“. Okurka obsahuje protizánětlivé enzymy, které podporují trávení. Zároveň jde o přírodní přípravek proti „zadržování vody v těle“. Po okurkové kůře budete krásně detoxikovaní a lehcí jako pírko!

close info Profimedia zoom_in Okurky zamezují zadržování vody v těle.

Ořechová bomba!

Nedávno přišli vědci s tím, že štíhlý pas lze docílit konzumací ořechů. O jaké druhy jde? Pokud půjdete na nákup, určitě si do košíku přihoďte kešu. Patří mezi méně tučné ořechy s velkým vitaminovým potenciálem (hořčík, zinek, draslík). Výborně se hodí do salátů, polévek a u strávníků navozují rychlý pocit sytosti. Nesáhnete vedle ani když si dáte misku nesolených arašídů. Tyto ořechy podle vědců snižují chuť k jídlu. Výborné jsou i pistácie, které vám pokryjí denní přísun vitaminů a minerálů. Ale pozor, musí jít čistě o přírodní nesolenou verzi, jinak přijde krutý trest. A většinou obsahuje další „tukový prstenec“ kolem břicha.

close info Profimedia zoom_in Některé druhy ořechů pomáhají udržet štíhlou linii.

Sázka na mandle

Mandle jsou považovány za superpotravinu. Oblíbily si je hlavně ženy, které je považují za přírodní elixír mládí. Mandle totiž obsahují vitamin E, který posiluje srdce a zpomaluje příznaky stárnutí. Mandle jsou nízkokalorické a navozují pocit systosti, takže se hodí jako svačinka. Pokud je budete jíst denně, podpoříte tím střevní mikroflóru a rychlejší trávení. Což se při hubnutí bříška hodí!

