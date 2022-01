Máte krevní skupinu A? Zbystřete! Těmto potravinám byste se měli vyhnout

Pokud se po některé potravině necítíte dobře, možná je to proto, že pro vás prostě není vhodná. Ne každá krevní skupina smí vše jíst. Takovýto styl stravování je vhodný i pro lidi, kteří chtějí zhubnout.

Pokud chcete ztratit nějaké to kilo a cítit se dobře, vyzkoušejte se stravovat podle krevních skupin. Ty vám napoví, které potraviny jsou pro vás vhodné a kterým byste se měli vyhnout obloukem.

Pokud chcete zhubnout rychle a viditelně, je pro vás dieta podle krevních skupin také to pravé. Budete se zkrátka vyhýbat určitým potravinám, a to podle toho, jaká krevní skupina jste. Jde zde o to, abyste se podívali na genetické vlastnosti předků, zjistili, odkud pocházeli a co vlastně jedli. Pokud budete jíst to, co je vašemu tělu určené, bude se vám lépe trávit, získáte více energie, zhubnete, a dokonce můžete snížit i riziko nejrůznějších nemocí.

Existují čtyři krevní skupiny, jsou to A, B, AB a 0.

Krevní skupina A

Krevní skupina A by měla dodržovat bezmléčnou dietu a stravovat se rostlinnou stravou. Důležité je pro tyto osoby konzumovat hodně zeleniny, ovoce, obilovin, fazolí, luštěnin a ořechů. Osoby mající krevní skupinu A jsou totiž citlivé a jejich imunitní systém není příliš silný. Maso a mléčné výrobky by si měly dopřávat jen občas.

Lidé s touto krevní skupinou jsou pracovití, kreativní, klidní a v neposlední řadě svědomití. Jelikož se často stresují, mívají nemocné srdce a trpí rakovinou žlučníku či cukrovkou.

Zkuste se stravovat podle toho, jakou máte krevní skupinu. Zdroj: profimedia.cz

Krevní skupina B

Lidé s krevní skupinou B jsou označováni jako nomádi. Měli by tedy určitě jíst dostatek masa, zelenou zeleninu, vajíčka a nízkotučné mléčné výrobky. Na čočku, ořechy nebo semínka mohou zapomenout. Dále by se měli vyvarovat kuřecího masa a rajčat.

Krevní skupina B předurčuje jejím nositelům povahu uvolněnou, nekonflikní a samostatnou. Krevní skupina B je náchylná k roztroušené skleróze.

Krevní skupina AB

Krevní skupina AB může jíst cokoliv ze skupiny A i B. Lepší je pro ni ale strava veganská. Nemusí se však vyhýbat žádným potravinám, ale protože mají nízký obsah žaludeční kyseliny, neměli by pít alkohol a kávu.

Lidé s krevní skupinou AB jsou nerozhodní, těkaví a rozpolcení. Řídí se vlastním přesvědčením a nechtějí se za každou cenu zalíbit ostatním. Jsou náchylní k chudokrevnosti a srdečním onemocněním, měli by se tak vyhnout kofeinu, alkoholu a cigaretám.

S krevní skupinou 0 zapomeňte na mléčné výrobky Zdroj: DONOT6_STUDIO/Shutterstock.com

Krevní skupina 0

Osoby mající krevní skupinu 0 jsou takzvaní lovci a měli by tak konzumovat stravu bez obilovin a mléka. Naopak je pro ně vhodné libové maso, ryby a drůbež. Stačí, když to doplní trochou zeleniny, ale nemusí to s ní přehánět. Zato ovoce by měli jíst ve velkém množství.

Lidé s touto krevní skupinou jsou rození vůdci, jsou energičtí, organizovaní a cílevědomí. Mají rádi běh, plavání a jízdu na kole. Jsou však náchylní na nemoci štítné žlázy a na překyselení žaludku.

Zdroj: www.myprotein.cz, www.celostnimedicina.cz, www.gymclothes.cz