Snažíte se zhubnout a nejde vám to? Možná jste ve stresu, špatně spíte nebo nemáte opravdu dobrý přehled přijatých kalorií. Nebo přibíráte svalovinu a to je dobrá zpráva!

Cvičíte, ale nehubnete?

I když víme, že základem hubnutí je kalorický deficit, není to zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Roli hrají mnohé další faktory, které mohou hubnutí komplikovat či docela znemožňovat.

Podívejte se na videopříspěvek Jaroslava Pecky, který se věnuje na svém YouTube kanálu zdravému životnímu stylu, jídelníčku a cvičení. Zmiňuje několik důležitých faktů, které hrají roli v hubnutí.

Zdroj: Youtube

Hubnutí brzdí stres i nedostatek spánku

Jaroslav ve svém příspěvku zmiňuje, že podceňovat kalorický příjem je docela běžné a představte si, že přeceňovat kalorický výdej jakbysmet. Co se týče počítání kalorií, dnes vám bohatě postačí stáhnout si do telefonu aplikaci, která vám s počítáním pomůže a bude vám zapisovat příjem i výdej významně lépe, než to dokážeme sami do notýsku. Nejste-li milovníkem počítání kalorií, zkuste to alespoň na pár dní. Hned uvidíte, jak veliký je rozdíl ve vašich představách o příjmu a v realitě. Velkým prozřením může být také to, že ani zdravých potravin se nelze přejídat.

Významným zpomalovačem hubnutí je ale také nedostatek spánku a stres. Obě tyto kategorie spolu souvisí především tím, že se dotýkají tvorby hormonů v těle. Unavené či vystresované tělo se bude chovat přesně opačně, než byste po něm chtěli.

Bude unavené, bude mít stále hlad, a navíc i touhu jíst škroby, tuky a cukry. Obecně řečeno, organismus začne vyžadovat kalorická jídla. Nutno dodat, že hormonální nevyrovnanost postihuje častěji ženy. Děje se tak kdykoli během života, ale s vyšším věkem se problém ještě zhoršuje.

close info Profimedia zoom_in Krátký nebo nekvalitní spánek vám rozhodně komplikují hubnutí, stejně jako stres.

Svaly váží víc než tuky

Přibírání může být vyloženě vhodné, pokud jde o přibírání svalové hmoty. Chytrá osobní váha vám poví, kolik vaší váhy zhruba představuje tuk. Pokud nejdou kila dolů, ale podíl tuku je nižší, pak nezbývá než vám pogratulovat.

Tvorba svalstva je rozhodně žádoucí a při běžných sportech a cvičení rozhodně nesměřuje k figuře kulturisty. Navíc nejen cvičení, ale také ostatní pohyb během dne, hraje velkou roli. Proto se vyzdvihuje i chůze, která je přirozená pro každého a praktikovatelná kdykoli, teoreticky i kdekoli.

Cílem by nemělo být jen hubnutí ve smyslu snižování váhy, ale především tvarování těla. To se pak projeví jako úbytek centimetrů v pase, bocích atd. Menší konfekční velikost, ale stejná kila na váze, jsou žádoucí v mnoha ohledech.

close info Profimedia zoom_in Svaly váží víc než tuky. Cílem by měla být pěkná figura, na váze zas až tolik nezáleží.

I když nehubnete, vašemu tělu cvičení stále prospívá

Na závěr je ale také dobré vědět, že i v případě, kdy se hýbete, jíte zdravě, a přesto nehubnete, děláte svému tělu velkou službu. Štíhlá figura je v podstatě jen vedlejším efektem cvičení.

Cvičení a pohyb udržují zdravý kardiovaskulární systém, snižují krevní tlak i riziko onemocnění srdce. Tvorba svalstva je důležitá nejen pro klouby a vzpřímenou figuru. Pohyb podporuje zdraví kostí, metabolické funkce, obranyschopnost těla, zlepšuje spánek a duševní zdraví. Pohyb je tedy investicí do celého života i v případě, že nezhubnete do vysněného outfitu.

Zdroje: kondice.cz, prozeny.cz