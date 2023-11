Ať už si myslíte o ozdravných kúrách a očistných detoxech cokoli, dát si čas od času nutriční zeleninovou bombu, která má potenciál zlepšit zažívání a podpořit činnost jater, je určitě dobrý nápad. Víte, jak takový téměř magický lektvar může vypadat?

Kouzelný nápoj pročistí střeva i játra

V kratičkém příspěvku se můžete podívat na to, co všechno do takového téměř kouzelného nápoje patří. A je toho poměrně dost. Nelamte si hlavu s tím, čeho méně a čeho víc. Nápoj připravte především podle vašich chutí a možností. Za chvilku si povíme, proč právě tyto konkrétní ingredience do tohoto koktejlu chutí patří.

Jaký nápoj pročistí zažívací systém, podpoří činnost jater a dodá tělu úžasnou směsici minerálů a vitaminů? To budete koukat! V tomto příspěvku z YouTube kanálu Healthy Taste Of Life se můžete podívat na to, co všechno byste měli hodit společně do mixéru, abyste si takový životabudič a detox pro celé tělo připravili.

Koktejl plný vlákniny a antioxidantů

Červená řepa je u nás spojovaná se sladkokyselým nálevem, ale dá se jíst jen vařená například s vejcem nebo tvarohovým sýrem. Její chuť je příjemná a navíc je to plodina bohatá na antioxidanty a vlákninu. V řepě se navíc nachází látka betain, která podporuje očistu a funkci jater.

Mrkev je na tom velmi podobně. Především nabízí vlákninu a vitaminy, které podporují zažívání, ale také betakaroten, který také přispívá zdraví jater. A do třetice jsou tu jablka, která jsou také skvělým zdrojem vlákniny a antioxidantů i vitaminů.

Co dál? Do koktejlu přidejte semínka i zázvor

Vlákniny a antioxidantů je v koktejlu snad už dost. Co dalšího se do něj hodí?

Určitě zázvor, který nabízí také protizánětlivé účinky, velké množství antioxidantů, ale navíc podporuje i tvorbu žluči, což prospívá nejen trávení, ale nepřímo pozitivně ovlivňuje funkci jater.

Močopudné účinky petržele se doporučují při očistě ledvin, nicméně odplavení škodlivin močí prospěje celému organismu, stejně jako zbavení se přebytečné tekutiny v těle.

A na závěr je třeba myslet i na tuky. Na omega-3 mastné kyseliny jsou bohatá lněná semínka, ale také konopný olej, který autor příspěvku do nápoje po troškách přidává. Nejenže jde o zdravé tuky, které tělo potřebuje, ale zároveň jsou v tucích rozpustné některé vitaminy, a proto je díky kombinaci s oleji může tělo lépe vstřebat.

Na to je třeba pamatovat i v případě, že berete multivitaminové tablety. Pokud chcete zajistit tělu maximální prospěch z těchto látek, kombinujte je vždy s nějakými tuky.

A to je vše! Výčet všech ingrediencí je u konce a nezbývá než nápoj vyzkoušet a suroviny přidat v takových poměrech, abyste jej nemuseli pít s odporem. Čím chutnější si ho uděláte, tím lépe pro vaše tělo! Takovýto koktejl je vydatný, plný živin a kromě zmiňovaných střev a jater podporuje zdraví srdce a celého kardiovaskulárního systému, ale také imunitu.

