Snažíte se zhubnout a hledáte ty nejlepší potraviny, způsoby, jak se zorientovat v jídelníčku i nutričně zajímavé suroviny, díky nimž nejen shodíte, ale také podpoříte zdraví? Pak si dejte pozor na sýry! Problém spočívá nejen ve složení. Důležité může být i to, zda jsou plátkové nebo strouhané.

Snažíte se zhubnout břicho? Možná vám to komplikují sýry!

Víte, na co všechno můžete v obchodech narazit? Také na sýry, co nejsou sýry. Levné, trvanlivé nesýry nejsou novinkou, ale na pultech obchodů se s nimi potýkáme již desítky let pod různými názvy. Dnes mohou být ale výrazně dražší a tvářit se jako specialita na trhu.

Původ a historii vám odhalí tento příspěvek z YouTube kanálu Fameplay TV, který natočila MALL.TV Rozhodně stojí za shlédnutí a opravdu všichni by měli vědět, jak je to s těmito náhražkami doopravdy.

Zdroj: Youtube

Proč se odborníci na hubnutí vyhýbají strouhanému sýru?

Proč myslíte, že by expert na hubnutí strouhaný sýr nedoporučil? Důvodů je několik. Nyní víte i to, že sýry nesýry jsou plné tuku a chybí jim všechno ostatní zajímavé a nutričně důležité. Přidat si takový výrobek do košíku a následně i na talíř rozhodně nedává smysl.

Je to jídlo zcela zbytečné, které může maximálně splňovat podmínku toho, že nepochází z živočišných produktů, nicméně nenabízí tělu nic, oč bychom jinak měli stát.

A co dál? Problém nastává i s opravdovými sýry. Odborníci se snaží svým klientům vštípit praktické způsoby, jak se stravovat, respektive mít kontrolu nad tím co, ale i kolik toho sníme. Sýry i zmiňované náhražky jsou velmi tučné. Aby se člověk sýry nepřejídal a zvládnul snadno určit správné množství záleží i na tom, zda je plátkový nebo strouhaný.

Je to snadné. Když koupíte balení po plátcích, snadno podle váhy balíčku i uvedených hodnot zjistíte, kolik plátků sýra představuje konkrétní množství energie, tuků, případně i vápníku. I když jde o totožný sýr, pokud jej koupíte již nastrouhaný, bude se vám s ním možná snadněji zaházet, ale hůře počítat.

Abyste si ověřili skutečné množství použitého strouhaného sýra, museli byste jej vážit. To je sice možné, ale značně to bude přípravu jídel komplikovat a problém nastane i s hlídáním toho, kolik čeho použít i co z toho bude vaše tělo mít.

close info Stepanek Photography / Shutterstock zoom_in Dietní jsou také tvarůžky, ale obsahují mnoho soli.

Vybírat můžete i mezi přirozeně méně tučnými sýry

Pokud se snažíte hubnout nebo se schválně chcete vyvarovat na tuky bohatým potravinám, můžete vybírat například z těchto přirozeně nízkotučných sýrů. Nejde o úpravu „light“, ale výrobky, které tradičním zpracováním mívají obsah tuku nižší. Běžné poctivé mléčné sýry obsahují zcela standardně okolo 40 %.

Jaké sýry jsou přirozeně méně tučné? Vybírat můžete například z těchto:

Olomoucké tvarůžky a podobné sýry mívají jen okolo 1 % tuku, ale bohužel obsahují hodně soli.

Tvarohové sýry typu cottage typicky obsahují 1 až 2 % tuku.

Ricotta standardě obsahuje mezi 5 až 10 % tuku.

Kozí sýry mívají přibližně mezi 20 až 25 % tuku.

Parmezán, Emmentaler nebo Gruyère jsou také tučnější, mají okolo 25 až 28 % tuku, ale stále nedosahují běžných 30 či 40 %.

Údaje kontrolujte u výrobců a najděte si takové produkty, které vám budou vyhovovat, ale také chutnat.

Zdroje: express.co.uk, idnes.cz