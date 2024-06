Sníte-li denně jeden stroužek česneku, jistě budete mít o zápach z úst postaráno. Nechme ale sarkasmus stranou a řekněme si, proč je to dobrý nápad. Ne tedy ten zápach, ale konzumace jednoho stroužku čerstvého česneku.







Česneku holdovali Egypťané i římští vojáci

To, že je česnek ohromně zdravý, se ví dlouho. Česnek se používá po celém světě a nejméně 5000 let. Rozhodně jej zpracovávali staří Egypťané, kteří jej přidávali do jídla, ale také využívali česneku k léčení zánětů či kardiovaskulárních onemocnění. Znali jej výjimečně dobře řečtí a římští vojáci. Pojídali jej totiž především před bitvou nejen na kuráž, ale snad i pro zlepšení výdrže a odolnosti.

Česnek se ale dnes běžně konzumuje tepleně upravený, zatímco čerstvý nabízí mnohé a téměř zázračné účinky. Věděli byste jaké?

Neholdujete česneku a už představa loupání vás odrazuje od jeho konzumace? V tomhle příspěvku z YouTube kanálu Heureka vám představí hned 4 způsoby, jak česnek snadno a rychle oloupat.

Zdroj: Youtube

Zdraví skryté ve stroužku česneku

Oloupaný česnek už bychom měli a teď se vrhněme na to, proč ho vlastně jíst. Není žádným překvapením, že česnek je nesmírně zdravý. Kdyby byla možná jeho konzumace bez zápachu a palčivé chuti, asi by nám to připadalo lepší, ale jsou to právě tyto nepříjemné dráždivé látky, které propůjčily česneku onu zázračnou schopnost léčit a prospívat zdraví.

Česnek obsahuje velké množství antioxidantů, které následně prospívají celému kardiovaskulárnímu systému. Tím česnek redukuje cholesterol a v návaznosti s tím snižuje riziko vzniku aterosklerózy, vysokého krevního tlaku či cukrovky. Blahodárně působí na celé tělo a to i tím, že redukuje výskyt takových život ohrožujících příhod jako je srdeční infarkt nebo mrtvice.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Látky extrahované z česneku lze také konzumovat v kapslích.

Co říkají o česneku odborníci?

Má se za to a četné studie na to také upozorňují, že česnek má zásadní protirakovinné účinky. Zabývala se tím například práce s názvem „Účinky léčby Helicobacter pylori a suplementace vitamíny a česnekem na výskyt a úmrtnost na rakovinu žaludku:

Sledování randomizované intervenční studie“, která byla publikovaná online v odborném časopise o zdraví The BMJ v roce 2019. Tato a mnohé další práce, které prověřují účinky běžných potravin, nacházejí v česneku značný potenciál, který se sice hodí využít, ale nelze se na něj spolehnout stoprocentně.

Jak upevňuje česnek obranyschopnost organismu zase potvrdila studie z roku 2021 s názvem „Účinky čtyřiadvaceti živin a fytonutrientů na funkci imunitního systému a zánět: Přehledový článek o účincích na imunitní systém“ publikovaná v online na PubMed Central. Česnek sice může zažívací ústrojí také dráždit, nicméně je prebiotikem čili potravou pro probiotické kultury, které jsou pro zdraví organismu nesmírně důležité.

Co se tedy stane, kdy budete jíst denně česnek? V každém případě podpoříte zdraví celého organismu, a především kardiovaskulárního systému. Preventivně snížíte riziko zánětů a podpoříte imunitu. Česnek si své místo v jídelníčku rozhodně zaslouží. Pokud je to možné, občas si dopřejte i čerstvý.

Zdroje: eatingwell.com, today.com