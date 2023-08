Tajemství krásy po 50: Zkuste suché kartáčování podle slavné herečky

Víte, jak funguje suché kartáčování? Jednoduchá technika dokáže vaši pokožku probudit i omladit. Jak pečují o svou pleť hvězdy jako Gwyneth Palthrow? I ona miluje suché kartáčování!

Gwyneth Paltrow miluje suché kartáčování

Suché kartáčování není žádná novinka a věnují se mu malé i velké hvězdy šoubyznysu, ale také ženy po celém světě. Proč? Protože chtějí mít krásnou, zdravě vypadající pokožku.

Už z názvu suché kartáčování je docela jasné, že bude třeba použít kartáč na suchou pokožku. A přesně tak to je. Tyto kartáče jsou běžně k zakoupení v obchodech s drogistickým zbožím a mohou se lišit velikostí, někdy také materiálem.

Mezi popularizátorkami a hvězdami, které suché kartáčování provozují je například hollywoodská herečka Gwynet Palthrow. Všechno o své ranní rutině věnované péči o pokožku tváře vám prozradí herečka sama. Podívejte se, na videopříspěvek o kosmetických přípravcích, který pro kanál Vogue připravila Gwyneth Paltrow.

Proč vyzkoušet suché kartáčování?

Suché kartáčování pokožky celého těla se prování z několika důvodů. Nepopiratelným efektem je vypnutý a mladistvější vzhled pokožky, kterou zbavíte i odumřelých kožních buněk. Kartáčováním se kůže prokrví, může se lépe zbavit toxinů i celulitidy a mnozí se domnívají, že vede i k lepším hormonální vyrovnanosti či optimalizaci zažívání.

Suché kartáčování pomáhá zmírnit celulitidu. Zdroj: Profimedia

Cílem je také rozpohybování lymfy, ale zde suché kartáčování mírně naráží. Suchým kartáčováním se totiž zabývaly také některé vědecké studie. Skutečně se ukázalo, že má tato stará a oblíbená technika dobré, a hlavně prokazatelné výsledky, nicméně nejsou trvalé.

Co to znamená? Především to, že pokud chcete vidět změny na vaší kůži a udržet si pěknější vypjatou pokožku celého těla, pak byste měli suché kartáčování provádět pravidelně a poměrně často, respektive alespoň dvakrát až třikrát týdně.



Studie „Účinky mechanické masáže, manuální lymfodrenáže a techniky manipulace s pojivovou tkání na tukovou hmotu u žen s celulitidou“ z února 2010 v odborném časopise Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology podotýká, že trvalejších výsledků, a dokonce i hubnutí konkrétních oblastí na těle zle dosáhnout, ale zásahem mnohem hlubším čili lymfodrenáží či technikou zasahující hluboko do pojivových tkání. Proč tedy kartáčovat tělo, když výsledky jsou jen dočasné?

Suché kartáčování může provádět kdokoli doma bez drahých pomůcek či kosmetiky. Zdroj: shutterstock.com

Výhody suchého kartáčování

Suché kartáčování může každý provádět doma kdykoli bez odborníka či návštěvy salonu. Ač je viditelně pěknější vzhled kůže jen krátkodobý, nic vás nestojí jen trochu času navíc párkrát za týden. K suchému kartáčování nepotřebujete drahou kosmetiku ani speciální nástroje.

Stačí k němu jen kartáč a rutina, kterou si několikrát týdně zopakujete nejlépe před ranní sprchou. Kartáčování se provádí směrem k srdci, tedy od končetin nahoru. Začíná se jemným tlakem, později můžete i mírně přitlačit. Cílem je zrůžovění, nikoli zrudnutí pokožky.

Po každé části těla se přejede kartáčem zhruba desetkrát. V citlivých oblastech v blízkosti lymfatických uzlin, konkrétně v podpaží a podbřišku se provádí kartáčování ve směru hodinových ručiček krouživými pohyby. Na tvář se z pravidla používá jemnější a menší kartáč.

