4 problémy, na které vám pomůže směs ze soli, pepře a citronu

Znáte zdraví prospěšné účinky soli, černého pepře či citronu? Na následující čtyři zdravotní problémy postačí pouze tyto tři přísady.

Ptáte se, v čem jsou tyto běžné domácí ingredience tak zajímavé? Hned se to dozvíte.

Citron obsahuje veliké množství vitaminu C. Jeho léčivé účinky působí v mnoha směrech, od zrychlení metabolismu, přes posílení tepen a pokožky, až po hojení ran.

Pepř obsahuje spoustu vitaminů a minerálů. Tím napomáhá od depresí nebo bolesti zubů.

Sůl rozdělujeme na tři základní druhy. Kamenná sůl je chemicky upravená, čímž ztrácí minerální látky. Mořská sůl má naopak minerálních látek spoustu a přirozeně obohacená je i o malé množství jódu. Himalájská sůl obsahuje železo, vápník a draslík. Tento druh soli přispívá k činnosti svalů, nervů a upravuje krevní tlak.

Migréna? Hlavně ať už přestane!

Máte často bolesti hlavy a prášky se vám brát pořád nechce? Zkuste to zdravěji pomocí himalájské soli a citronu. Ve sklenici vody zamíchejte lžičku citronové šťávy a špetku soli. Jak je známo, himalájská sůl obsahuje velké množství minerálů, které tělu chybí a dává to najevo i bolestmi hlavy.

Na bolest hlavy může pomoci voda se solí a citronem. Zdroj: Shutterstock

Nevolnost

Pokud vám není dobře a máte žaludek jako na vodě, pak je dobré si dát citron a černý pepř. Do skleničky s vlažnou vodou vymačkejte lžičku citronové šťávy a přidejte špetku mletého pepře. Zamíchejte a vypijte. Po chvilce ucítíte jisté zlepšení podrážděného žaludku.

Náš tip

Pokud tuto kombinaci pepře, citronu a vody doladíte ještě kurkumou, pak získáte nápoj, který vám posílí imunitu.

Krvácení z nosu

Ať už je to z rýmy či vám chybí vitamin C, je to nepříjemná záležitost, která může trvat i několik minut, pokud to nezastavíte. Namočte si bavlněnou vatičku v citronové šťávě a zasuňte do nosu. Po chvíli přestanete krvácet.

Himalájská sůl obsahuje železo, vápník a draslík. Tento druh soli přispívá k činnosti svalů, nervů a upravuje krevní tlak. Zdroj: shutterstock.com

Na žlučové kameny přírodní cestou

Žlučové kameny brání zdravému chodu zažívacího systému. Vždy konzultujte problém s lékařem. Občas není vyhnutí a je dokonce nutné podstoupit chirurgický zákrok. Máme pro vás však babskou radu, která by měla žlučovým kamenům předcházet. Tři lžičky olivového oleje smíchejte se lžičkou citronové šťávy, špetkou černého pepře a užívejte po troškách každý den.

