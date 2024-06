Meruňky jsou neskutečně zdravé ovoce. A to jak v normální podobě, tak i v té sušené. Podporují krvetvorbu, zlepšují zrak, posilují srdce, a to není všechno. Podívejte se, jak jsou sušené meruňky prospěšné.

Meruňky mají velice bohatou historii. Znali je již ve starém Římě, kde se pěstovaly společně s broskvemi, vínem a fíky. Byly velice oblíbeným ovocem a sladkým pohoštěním při nejedné hostině. Do českých zemí se ale dostaly až z Číny poté, co je objevili Peršané a přivezli je do Evropy.

Meruňky, v tomto případě stromy, byly okrasou v klášterních zahradách. O jejich chuti se tedy vědělo již od pradávna. To už se však nedá říci o jejich léčivých vlastnostech.

Vitamínová bomba

Sušené meruňky se dají považovat za absolutní carevny, co se zdravého ovoce týče. Obsahují až neuvěřitelnou škálu vitaminů a minerálů. Obsahují například vitamín A, který je nepostradatelný, co se týče zdravého zraku a pleti, vitamín B, který je důležitý pro tvorbu buněk v kostní dřeni, vitamín C, který je nezbytný k udržení tělesného zdraví a také vitamín K a E. Z minerálů meruňky obsahují například draslík, vlákninu a železo.

Sušené meruňky se často řadí mezi takzvané superpotraviny. Kromě již zmíněných minerálů a vitamínů jsou pro vás prospěšné tím, jak jsou bohaté na hořčík. Ten je nezbytný pro správnou činnost srdce a svalstva. Sušené meruňky také obsahují více železa než 100 gramů masa. A to až pětkrát více.

Účinky sušených meruněk

Jak jste již asi pochopili, meruňky jsou vašemu tělu prospěšnější než málokteré jiné ovoce. Díky obrovské škále vitamínů vám posílí imunitu, zlepší zrak, a dokonce vám také zlepší krevní obraz. Léčí srdce a podporují krvetvorbu.

Sušené meruňky jsou také naprosto skvělé, když se vám nedaří udržet vzhůru a jste unavení, nebo naopak, když nemůžete usnout. Působí totiž jak proti únavě, tak proti nespavosti. Zkrátka cokoliv potřebujete, můžete doplnit sušenými meruňkami.

