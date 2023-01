Naše babičky jedly denně jednu sušenou švestku a věděly proč. Dělejte to taky

Sušené švestky nejsou jen bezva sladkostí, jedná se také o zdroj zdraví prospěšných látek, které vás uchrání mnoha nesnázím. A navíc vám dodají tolik potřebnou energii.

Kromě křížal z jablek si naše babičky s oblibou sušily také švestky. Jednalo se totiž nejen o sladkou pochutinu, ale také o potravinu, kterou si už tehdy utužovaly pevné zdraví. Švestky totiž i podle vědeckých studií dokáží čistit organismus a zbavovat ho nejen toxinů, ale i nahromaděného tuku.

Proč jíst sušené švestky se dozvíte na videu zde:

Švestky jsou zásobárnou zdraví

Sušené švestky jsou plné vzácných minerálů, vitamínů, vlákniny, betakarotenu a antioxidantů. Kromě vitamínu C jsou plnohodnotně zastoupeny i A, B1 a B2. Z minerálních látek je to především sodík, fosfor, draslík, železo, hořčík a vápník. Švestky jsou pro naše zdraví významné i díky velkému množství obsažené vlákniny a antioxidantů.

Sušené švestky jsou plné vzácných minerálů, vitamínů, vlákniny, betakarotenu a antioxidantů. Zdroj: Julio Ricco / Shutterstock

Švestky jsou léčebnou kúrou pro střeva

Někteří možná od svých babiček vědí, že švestky jsou dokonalým lékem na těžké a nadmuté břicho a nepravidelnou stolici. Pokud vás pravidelně obtěžuje zácpa, je právě toto ovoce tou nejlepší přírodní cestou k nápravě. Funguje totiž jako přírodní projímadlo.

Proč je zácpa nebezpečná

Zácpa je často provázena zvýšenou tvorbou plynů, společně s bolestmi a křečemi břicha. V tento moment se totiž ve střevech hromadí toxiny, které by měly normálně z těla odejít, aby nedošlo k intoxikaci organismu. Díky tomu by snadno mohlo dojít k propustnosti střev, poškození a zánětům střeva i jater, někdy i ke vzniku nádoru. Pro trávicí ústrojí jsou švestky prospěšné zejména díky vysokému obsahu vlákniny, která ve střevech bobtná, funguje jako kartáč.

Bohužel se k zácpě často přidružují a další zdravotní nesnáze, nejčastěji hemoroidy a řitní trhliny. Vznikají nadměrným a usilovným tlakem na konečník, ale také oddalováním stolice, kvůli možné bolesti. V extrémních případech by mohlo dojít k zauzlení střev i zánětu dutiny břišní, což může být i životu nebezpečné. Proto při silné bolesti břicha, neváhejte informovat lékaře či záchrannou službu.

Švestky ocení ženy kolem padesátky

Pokud spadáte do skupiny žen, které procházejí menopauzou, dopřávejte si švestky také denně, a to alespoň v počtu deseti kusů. Zbrání každodenní útočící únavě, a navíc podpoří zdraví vašich kostí. Pravidelná konzumace sušených švestek vás totiž může ochránit před osteoporózou.

Pokud spadáte do skupiny žen, které procházejí menopauzou, dopřávejte si švestky také denně. Zdroj: Shutterstock.com / Sea Wave

Jak švestky užívat správně?

Pokud chcete předcházet střevním onemocněním a dnes tak časté rakovině střev, dopřejte si kvůli vláknině švestky opravdu denně. Nejenže vás ochrání před nepříjemnými chorobami, ale díky rychlému pocitu zasycení vám pomohou i s hubnutím. Buď můžete sušené švestky sníst a zapít vodou, aby se rozjel projímavý účinek, nebo si můžete udělat nápoj, který vás zároveň příjemně osvěží.

Švestkový nápoj na dobré trávení

Švestková voda je perfektním nápojem i po těžkém jídle, ale má smysl jej popíjet i jako preventivní prostředek. Zhruba čtvrt kila sušených švestek zalijte 2 sklenicemi studené vody a nechte dvě hodiny louhovat. Následně švestky i s vodou přelijte do hrnce a dolijte vodu do 2 l. Pak přidejte trochu celé skořice a čisté pomerančové a citronové kůry společně s pár hřebíčky. Ozdravný nápoj povařte 20 minut, poté přeceďte do šálku, nechte vychladnout a pravidelně popíjejte během dne.

Zdroje: www.styl.instory.cz, www.zeny.iprima.cz, www.spektrumzdravi.cz