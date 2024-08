Svědění nohou je docela nepříjemný nešvar. Co ho způsobuje a jak se ho můžete zbavit?

Jakmile vás začne svědit kůže kdekoliv po těle, je to problém. Proto není divu, že se ho chcete rychle zbavit. Jak? Prostě se podrbete. Jenže tento způsob řešení není ideální. A vlastně spouští to, co nechcete – podrážděnost svědivé kůže a ještě větší touhu po podrbání.

Nakonec se může stát, že si pokožku rozederete a zanesete si do ní nějakou infekci. A to už není legrace. Pojďme se proto zaměřit na to, co svědění způsobuje a jak mu můžete zamezit.

Autorka videa, Michaela Tesařová, vám vysvětlí, co funguje na svědění nohou. Více na kanále YouTube.com.

Suchá kůže

Říká se jí také xeróza. Jde o kožní onemocnění, při kterém kůže ztrácí svou přirozenou vláhu a extrémně se vysušuje. Výsledkem je svědění a šupinatý povrch s tisícovkou prasklinek

Co vám uleví: Dodržujte pitný režim, který dodá tělu tekutiny. Změňte své rituály v koupelně. Zkraťte sprchování na polovinu a místo horké vody (která pleť jen vysušuje) si dopřejte vlažnou sprchu. Pozor: Nepoužívejte klasická mýdla, ale dermokosmetiku, která se prodává v lékárnách.

Ekzém

Většinou se objeví jako důsledek horka, nadbytečného pocení a spálenin od slunce. Poznáte ho podle začervené kůže, kterou „zdobí“ krusty a puchýřky. Všechny tyhle podoby jsou svědivé a zároveň bolestivé.

Co vám uleví: Pokud nechcete, aby se vám ekzém zhoršil, vyhýbejte se sluníčku a vyhledávejte spíš stín. Jako „ochranku“ kůže používejte opalovací krém s UV filtrem, který je na minerální bázi. Pomoci vám mohou i různé bariérové masti a v případě zánětu, kortikoidy.

close info Profimedia zoom_in Opalovací krém na minerální bázi ochrání vaši pleť před dalším podrážděním.

Štípance od hmyzu

Je jedno, jestli vás bodne komár, ovád nebo vosa… V případě štípance se vám může „rozjet“ lokální zánět, který svědí jako čert. Jak ho zmíníte?

Co vám uleví: Určitě nic nezkazíte chladivým obkladem. Využít můžete i přípravky s obsahem kalaminu (minerální směsi oxidu zinečnatého a oxidu železa), který je antiseptický, protizánětlivý a snižuje pocity svědění.

Mykóza (plíseň nohou)

Plíseň můžete chytit kdekoliv, třeba na veřejných koupalištích. Nejčastěji se „usazuje“ mezi prsty, kde vytváří zarudlá místa s otoky a šupinatým povrchem. Plíseň může svědit, pálit, ale také zapáchat.

Co vám uleví: Přestože máte nutkání, nikdy svědivá místa neškrábejte! Jedině tak docílíte toho, že plíseň se bleskově rozšíří. Jako první pomoc využijte antimykotické krémy, roztoky a gely. Pokud na vás nezaberou, raději zajděte co nejrychleji k lékaři, který vám předepíše perorální antimykotika.

Zdroje: www.drmax.cz, www.pilulka.cz