Vědci potvrdili účinnost švestek v boji proti nadváze. Jak toho chytře využít?

Švestková sezóna je v plném proudu. Voňavé a chutné fialovo purpurové ovoce útočí ze všech stran v podobě receptů na koláče, povidla a džemy. Víte ale, že švestky nejsou jen fajn ovoce, ale také potravina, která vám může pomoci hubnout?

Zdroje: sciencedaily.com, betterme.world, budejovice.rozhlas.cz

Nepropásněte letošní švestky!

Znáte dobře švestky? Nejde nám ani tak o jejich tvar, barvu nebo jak dobře jdou od pecky. Švestky nejsou jen voňavé a chutné ovoce, kterému se v našich podmínkách daří a má zde i dlouhou tradici, o různých způsobech úpravy ani nemluvě. Švestky jsou zajímavé také tím, že napomáhají hubnutí. Jak je to možné? Právě tím se zabývaly různé studie.

Hubnoucí tajemství švestek

Švestka je poměrně nízkokalorická, neboť jeden plod má zhruba jen 30 kalorií, což je u ovoce velmi dobré skóre. Patří rozhodně k takovým potravinám, které byste měli zařadit do svého jídelníčku, pokud se snažíte udržet si váhu nebo hubnout. I když je švestka ovocem s malou kalorickou denzitou rozhodně to neznamená, že bude hubnout za vás. Je ale pravdou, že hubnutí napomáhá významně.

Díky vysokému obsahu vlákniny, respektive až 1 gramu vlákniny na plod, se švestka podílí také na dobrém trávení a očistě střev. Jistě víte o tom, že švestky pomáhají také při úporných zácpách a nyní už také tušíte jak. Navíc vláknina způsobuje pocit sytosti, což je důležité především při redukční dietě, nicméně také kdykoli jindy.

Užijte si švestek čerstvých i sušených. Jen vám prospějí! Zdroj: Shutterstock

Švestky prověřila i studie

Tyto zmíněné předpoklady švestek navíc potvrdil i dvanáctitýdenní výzkum univerzity v Liverpoolu z roku 2014. Ten objasnil, že hubnutí napomáhají nejen čerstvé, ale také sušené plody.

Do studie byla zapojena stovka obézních účastníků, kteří rozděleni do skupin zařadili švestky do redukční diety nebo konzumovali jiné zdravé svačiny a pochutiny. Výsledkem bylo zjištění, že účastníci dosáhli významně vyššího úbytku na váze i užšího pasu ve skupině konzumentů švestek.

Zajímavé také je, že úplně nejvyšší úbytek se projevil až v posledních 4 týdnech. Což naznačuje, že pravidelná a dlouhodobá konzumace švestek hraje roli. Ukázalo se, že podobné výsledky mají čerstvé i sušené plody.