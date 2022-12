Svíčka ze včelího vosku je zdravotní zázrak: Pomáhá tak, jak byste nečekali

Milujete zimní domácí pohodu, kterou vám zpříjemňuje zapálená svíčka? Myslete při tom i na své zdraví, protože záleží, z jakého materiálu je. Některý je nevhodný, ale jiný naopak může být i léčivý. A tím je právě včelí vosk.

Světélko plápolavé svíčky navozuje příjemnou atmosféru v každém interiéru, a to obzvlášť v době, kdy jsou krátké dny a je málo světla. Pokud však doposud kupujete běžné průmyslově vyráběné svíce, vyměňte je co nejdříve za přírodní a ručně vyráběné svíčky ze včelího vosku. Mají mnoho výhod, prozradíme vám, jaké to jsou.

Něco málo o včelím vosku

K produkci včelího vosku dochází v útrobách včel, a to metabolickou přeměnou pylu. Včely jej využívají k tvorbě pláství a lidé ho postupem času zařadili mezi běžně používanou surovinu k mnoha účelům.

Včelí vosk měli v oblibě už starověcí Egypťané, kteří z něj vyráběli i kosmetické přípravky. Zdroj: PhotoSGH / Shutterstock.com

Včelí vosk měli v oblibě už starověcí Egypťané, kteří z něj vyráběli kosmetické přípravky, svíčky nebo ho používali ke konzervaci textů. Stejně tak využívali jeho účinky k výrobě léčivých mastí, ale i těch k balzamování. Včely byly v té době nesmírně cenným artiklem a měly hodnotu království. Včela se dokonce stala symbolem Krále Dolního Egypta. V antickém Římě byl včelí vosk využíván jako platidlo.

Není svíčka jako svíčka

Běžné silně aromatické a obarvené svíčky jsou nejčastěji vyráběné z parafínu a obsahují mnoho chemických přísad a toxických látek, které se během pálení kromě vůně uvolňují do okolního vzduchu. Při dlouhodobém vystavení karcinogenním látkám hrozí nebezpečí závažných zdravotních potíží. Jestliže takovou svíčku doma používáte, určitě častěji větrejte a nikdy nenechte hořet svíčku déle než 3 hodiny.

Zvolte svíčky ze včelího vosku

Proč? Tento druh svíček totiž při hoření uvolňuje pouze nádhernou medovou vůni a mnoho užitečných látek. Med je oblíbený od pradávna, a to vždy pro jeho dostupnost a užitečné vlastnosti.

Včelí vosk jako čistička vzduchu a antibiotikum

Včelí vosk je v současné době využíván pro své hydratační, antibakteriální a protizánětlivé účinky nejen v kosmetickém, ale i ve farmaceutického průmyslu. Je vědci ceněný jako účinné přírodní antibiotikum a pro svůj obsah vitamínu A, minerálů, proteinů a flavonoidů.

Svíčky ze včelího vosku jsou naprosto přírodní, a nebudete tak znečišťovat okolní ovzduší. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Protože včelí vosk dokáže pohlcovat ze vzduchu nečistoty, pachy i alergeny, je zároveň výbornou přírodní čističkou. Je proto ve formě zapálené svíčky často doporučován všem astmatikům a jedincům s dýchacími problémy. Navíc medová vůně má zklidňující účinky.

Podpoříte čisté životní prostředí

Svíčky ze včelího vosku jsou naprosto přírodní, a nebudete tak znečišťovat okolní ovzduší. Budete naprosto ekologičtí. A při jejich výrobě vzniká minimum odpadu.

Zdroje: www.wearethenewradicals.com, www.czechtechnology.cz, www.chytre-bydleni.cz