Proč by ženy nad 50 měly sbírat svízel? Zázrak proti celulitidě i na odvodnění

Po padesátém roce věku se ženský metabolismus mění a zpomaluje. Lymfatický systém mnohdy nepracuje, jak má, a v organismu se hromadí voda. Od těchto, ale i dalších zdravotních obtíží vám pomůže příroda - vsaďte na svízel přítulu!

Nemůže mít trefnější název. Svízel přítula rozhodně dělá čest svému jménu. Její přítulnost poznáte okamžitě. Je to taková ta bylinka, co vám přilne k oblečení a nebude se vás chtít pustit, ale také vám pomůže ze svízelné zdravotní situace. Nevěříte? Pojďte se podívat, co všechno tato kráska z rostlinné říše umí.

Poklad našich babiček

Svízel sbíraly už naše babičky. Moc dobře věděly, jaký poklad se v drobné přítulné bylince ukrývá.

Sbírat se dají listy i plody. To jsou ty malé kuličky, jež se vám přilepí na oblečení a ne a ne se jich zbavit. Naše babičky malé kuličky pražily a mlely z nich zdravou kávu, která rozproudila metabolismus i lymfatický systém.

Zázrak pro ledviny

Svízel je skvělým pomocníkem při potížích s ledvinami, zvláště pokud trpíte ledvinovými kameny nebo vás trápí zadržování moči. Má diuretické účinky a čistí organismus, za což může jeho blahodárný vliv i na játra, slezinu a pankreas.

Sbírají se listy i kuličky, z těch se dříve mlela zdravá káva. Zdroj: Shutterstock

Pleť, otoky i celulitida

Vědci potvrzují, že svízel příznivě ovlivňuje lymfatický systém, čímž se z něj stává poměrně všestranný pomocník. Dokáže lymfu rozproudit a hlavně napravit vše, co je s ní špatně. Díky tomu ovlivňuje kvalitu pleti. Nejenže umí zatočit s aknózními projevy, ale pokožka je pružnější a mnohem zdravější. Kromě toho nastartování a správné fungování lymfatického systému přispívá i k odplavování škodlivin z těla a k redukci tvorby otoků a pomerančové kůže.

Díky příznivým účinkům na lymfatický systém pomůže svízel i s otoky nohou. Zdroj: Seasontime / Shutterstock.com

Čaj i tinktura

A jak nejlépe sílu přítulné bylinky využít? Asi nejjednodušší je příprava čaje. Buď si svízel můžete nasbírat, anebo koupit bylinku sušenou. K výrobě jednoho šálku čaje vám bude stačit malá lžička sušené drogy. Zalijte ji 250 mililitry vroucí vody, šálek přikryjte a nechte alespoň deset minut odstát. Čaj můžete ochutit troškou medu a vypít.

O něco účinnější je užívání svízele v podobě tinktury. Nasbírejte si několik rostlinek bylinky, očistěte a nakrájejte ji na menší kousky. Dejte do skleněné lahve nebo uzavíratelné sklenice, zalijte alespoň 40% alkoholem a nechte odstát zhruba měsíc a půl na stinném místě. Poté přeceďte a tinkturu přelijte do vhodné lahvičky. Užívejte každý den. Doporučené množství je jedna kapka na kilogram vaší tělesné hmotnosti.

