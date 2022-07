Svízel syřišťový: Proč by tuto bylinu měly užívat zejména ženy po 50?

Tenhle luční krasavec vás upoutá na první pohled sytě žlutou barvou. Jeho slunečná a léčivá energie vám zlepší zdraví i náladu.

Žlutá je barva radosti, elánu a chuti do života. Není divu, že byla oblíbeným odstínem slavného malíře Vincenta van Gogha, který v ní hledal únik před svými četnými depresemi. Možná kdyby tehdy znal svízel syřišťový, byl by zvěčněn na jeho obrazech stejně jako slavné slunečnice. A právem. Svízel syřišťový je mezi bylinkáři velmi ceněný. Používá se jako diuretikum na pročištění a odvodnění těla. Ale funguje také jako rychlé přírodní ošetření povrchových ran, opruzenin, proleženin a bércových vředů. Říká se, že vlažný odvar bylinky likviduje vyrážky a afty v ústech!

Kam na něj

Pokud byste chtěli vytěžit některý z účinků svízele, vypravte se v létě na louku nebo na okraj lesa. Bylinku odstřihněte deset centimetrů nad zemí, poté svažte do kytiček a usušte na slunci. Můžete použít i sušičku, ale umělé teplo by nemělo přesáhnout 40 °C! Při zpracování léčivky počítejte s tím, že má nepříjemný pach a ostrou, hořkou chuť. Věřte ale, že všechno nepříjemné se vám v dobré vrátí. Bylinka vám totiž pomůže překonat zdravotní obtíže a navrátí vám mládí i krásu. Co všechno si z ní můžete připravit?

Bylinku najdete na loukách nebo na okraje lesa. Zdroj: Profimedia

Čaj na odvodnění

Cítíte se občas nafouklí jako balón? Dopřejte si čaj ze svíze syřišťového. Nádherně vyčistí a odvodní vaše tělo.

Jak na to? Dvě polévkové lžíce sušené nati přelijte 1 litrem vroucí vody a nechte zhruba 15 minut louhovat. Zcezený nápoj pijte celý den. Vyčistí vaše tělo od odpadních látek a jedů.

Čaj ze svízele detoxikuje tělo. Zdroj: Profimedia

Odvar do koupele

Spojení napuštěné vany a bylinného odvaru ze svízele syřišťového přináší úlevu při popáleninách a vyrážkách.

Dvě polévkové lžíce bylinky zalijte vodou a nechte projít varem. Pak směs dejte stranou a jakmile se ochladí na teplotu 70 °C, zceďte ji přes sítko a vlijte do napuštěné vany. Dopřejte si dvacetiminutovou relaxační lázeň. Pokud nemáte čas, můžete si na postižená místa dát obklad namočený v odvaru.

Svízelová koupel ulevuje při popáleninách a vyrážkách. Zdroj: Profimedia

Mast na omlazení

Mládí je jen jedno… A bohužel trvá velmi krátce. Pokud chcete vypadat svěže delší dobu, pomůže vám v tom mast ze svízele syřišťového, který napíná pokožku v obličeji.

V hrnci rozehřejte půl kila vepřového nesoleného sádla. Nasypte do něj čtyři hrsti čerstvého svízele syřišťového a počkejte, než směs zpění. Pak ji dejte stranou a nechte přes noc vychladnout. Ráno smět znovu zahřejte a jakmile bude tekutá, propasírujte ji přes plátýnko. Mast nalijte do uzavíratelných krabiček, například od krémů nebo balzámů na rty. Připravek používejte třikrát týdně. Aby měl větší účinky, zkuste si předtím pleť trochu napařit, aby mohla mast lépe přijmout.

Mimochodem, víte, že…

Svízel syřišťový je velmi důležitý při výrobě sýra? Obsahuje enzym parachymosin, který sráží mléčnou bílkovinu a tím pádem mění i konzistenci mléka. Kdysi se tahle bylinka používala více a dodávala sýru typickou žlutou barvu.

Zdroje: www.floranazahrade.cz, www.bylinkyprovsechny.cz