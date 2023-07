Svlačec je otravný plevel, ale nevyhazujte ho. Je to zdravotní zázrak

Známe ho všichni – svlačec rolní je rostlinka, které se hned tak nezbavíme. I když tenhle plevel v zahradě asi většinou nechceme, zbavovat se ho bez rozmyslu by také nebylo ideální. Nejlepší bude naučit se s ním žít a na oplátku využívat jeho účinků na zdraví. Je jich víc, než si možná myslíte.

Svlačec si určitě pamatujeme z dětství, kdy jsme si hráli s jeho kalichovitými květy, které se tak báječně dokáží přisát na nos. V dospělosti si s ním sice už tolik legrace asi neužijeme, hlavně pokud se potýkáme s jeho přítomností na zahradě. Jde totiž o plazivou nebo ovíjivou rostlinu, jejíž výhony mohou dosahovat i více než jednoho metru. Navíc se dokáže obtočit kolem čehokoliv a s oblibou využívá i rostliny, na nichž nám záleží. Zbavit se ho tak, abychom nepoškodili nic ostatního, bývá někdy doslova heroický úkol.

Zbavit se ho, nebo si ho hýčkat?

Otázkou zůstává, zda je vlastně vůbec dobré snažit se vyhnat svlačec až za hranice pozemku. Jde totiž o léčivku s mnoha pozitivními účinky na naše zdraví. Pokud se k němu budeme chovat s jistou tolerancí, odvděčí se nám pomocí při zdravotních problémech. Kdy jej tedy můžeme využít a které jeho části se máme hlavně věnovat?

Když se na svlačec podíváme jinýma očima, uvidíme i jeho krásu. Zdroj: Pixabay

Ideální při zažívacích problémech

Už naše babičky dobře věděly a vědci to dnes potvrzují, že čaj z natě, případně z kořene svlačce rolního lze s výhodou využít pro jeho projímavé účinky. Na trávení ale působí i jinými způsoby, jako je například podpora tvorby a vylučování žluče nebo “popohánění střev”, tedy podporou peristaltiky.

Nad již vyjmenované účinky můžeme přidat i jeho močopudné působení a schopnost snižovat horečku. Je tedy zřejmé, že je jeho využití v domácím léčitelství léty vyzkoušené a osvědčené. Je samozřejmě třeba připomenout, že nejde o odborný lékařský zásah a jakékoliv změny zdravotního stavu je nutné konzultovat také s lékařem.

Natrhat, usušit a využít

Abychom mohli naplno využít pozitivních účinků, které nám svlačec nabízí, natrháme si v době vegetace, tedy mezi červnem a koncem září, kvetoucí výhonky, případně také oddenky. Všechny natrhané části svlačce je potom potřeba usušit na stinném místě, a to co nejrychleji. Okolní teplota by přitom neměla překročit čtyřicítku, abychom neztratili důležité účinné látky, které svlačec nabízí. Usušenou bylinku můžeme následně skladovat v suché, dokonale čisté zavařovací sklenici nebo i v látkovém sáčku. Musíme ovšem dbát na uložení na skutečně suchém místě, aby nedošlo k rozvoji škodlivých plísní.

Pokud se vám tedy na zahradě usadil svlačec, můžete jeho přítomnost s trochou nadsázky brát jako dar přírody. Možná je tam právě proto, aby vám pomohl.

