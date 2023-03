Tento sýr by ženy nad 50 měly jíst pravidelně. Je to zdravotní zázrak!

Sýry by rozhodně měly patřit do jídelníčku každého z nás. Proč by však měl konkrétní druh zajímat ženy po padesátce? Zpestřete svůj jídelníček těmi nejvhodnějšími kvalitními potravinami, vaše tělo to ocení. Sýr plný probiotik je totiž přesně to, co potřebujete!

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.senzamedical.cz Brynza je zdravotní zázrak Tím zázračným mléčným produktem je brynza. Sýr tradičně vyráběný z ovčího, kozího ale i kravského mléka je typickým lokálním výrobkem především na Slovensku, ale také v některých částech Moravy, v Rumunsku, Polsku či na Ukrajině. Výrobní postup se může mírně lišit, a proto i výsledný produkt není vždy stejný. Nicméně brynza by měla obsahovat zdraví prospěšné kultury Lactobacellius casei, Lactococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides a Lactobacillus plantarum. Samozřejmě i mužům brynza prospívá, ale ženy v přechodu ocení její složení víc. Zdroj: Profimedia Je libo halušky s brynzou? Brynzu si můžete namazat na chleba nebo dát do salátu či přidat do jiného pokrmu. Určitě také nepropásněte příležitost ochutnat brynzu v klasickém slovenském zpracování. Tento videorecept na pravé slovenské halušky s brynzou vám prozradí, co a jak: Brynza je plná probiotik Probiotika jsou důležitá pro ženy všech věkových skupin, ale po padesátce jsou dokonce nutná. Kvůli hormonálním změnám se u žen v období klimakteria mohou objevit i problémy s trávením a celkově se naruší harmonie zažívacích orgánů. Probiotika pak hrají důležitou roli nejen ve zkvalitnění zažívání. Klasické halušky se podávají s brynzou. Zdroj: Shutterstock Ozdravění střevní mikroflory a imunitní systém Ozdravění střevní mikroflóry dále přímo souvisí s obranyschopností organismu. Probiotika pozitivně působí na imunitní systém a snižují riziko infekcí. Toto se týká také mikroflóry ženských orgánů a prevence zánětlivých onemocnění. Ovčí brynza je mléčný výrobek, ale s poměrně malým obsahem laktózy, proto může být vhodnou potravinou i při přecitlivělosti na mléčné výrobky. Brynza obsahuje bílkoviny, které jsou nutné pro kvalitní funkci svalů a tkání i jejich regeneraci. V tomto druhu sýra se nachází kromě vápníku také zinek či vitamin B12. Brynza podle vědců napomáhá také hubnutí Existuje mnoho vědeckých studií, které zkoumají vliv konzumace brynzy na zdraví, jako například "Brynza cheese from ewe's milk improves fatty acid profile, lipid peroxidation and reduces advanced glycation end products in diet-induced obese rats" (2020) Tato studie zkoumala účinky brynzy na zdraví krys s indukovanou obezitou a zjistila, že konzumace brynzy z ovčího mléka vylepšila profil mastných kyselin, snížila peroxidaci lipidů a snížila hladinu pokročilých glykačních produktů. Tyto výsledky naznačují, že brynza z ovčího mléka by mohla mít přínosy pro zdraví, zejména u lidí s nadváhou nebo obezitou. Další výzkum je však nutný, aby se potvrdily tyto výsledky a aby se lépe pochopily účinky konzumace brynzy na lidské zdraví. Palačinky plněné brynzou pro milovníky slaných variací Zdroj: istetiana / Shutterstock.com Který druh brynzy je nejzdravější? U brynzy se můžete také setkat s označením Liptovská, letní, Jasienka či zimní. Tyto jednotlivé druhy se liší podílem kravského mléka i množstvím tuku. Můžete se také někdy setkat s tvrzením, že jediná pravá brynza je ta přímo od farmáře z nepasterizovaného mléka. Ta má sice patrně vyšší obsah probiotik, na druhou stranu mají tyto výrobky vyšší riziko zdravotní závadnosti. Vybírejte proto výrobky i případné dodavatele. Pozor na obsah soli v brynze Nezapomínejte ani na to, že brynza obsahuje poměrně hodně soli a to 1,8 %. Proto i při konzumaci brynzy spoléhejte na střídmost a pestrost jídelníčku. Jednosložkové diety jsou vyloženě nevhodné, ať už jde o jakkoli zdravé potraviny.