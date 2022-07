Potraviny, které smrdí, ale jsou zdravotní zázrak: Dáte si?

Dopřejte svému organismu potraviny, které mají zázračné účinky na lidské zdraví. Přestože nevoní, zlepšují trávení, detoxikují tělo a pomohou vám i ke štíhlé postavě. Českým hitem jsou klasické syrečky, ale nejsou v tom sami. Máme pro vás i další tipy!

Nepříliš voňavé potraviny někteří lidé nenávidí, jiní je však milují. A dělají dobře! Mají totiž na lidský organismus velmi blahodárné účinky. Obsahují cenné vitamíny, jsou plné vlákniny a užitečných probiotik a dokáží vás dokonce i zbavit stresu. Vy, kdo je nemusíte, zkuste si k nim najít cestu, a vy ostatní si je užívejte naplno!

Syrečky neboli zrající tvarůžky

Na českém trhu je v současné době najdete už od mnoha výrobců, ale nejznámější jsou stále ty tradiční olomoucké. Jejich počátky výroby spadají do regionu Haná a od 19. století se s produkcí začalo v Lošticích, kde mají i své muzeum.

Syrečky nevoní, ale rozesmějí vás

Vyrábějí se z odtučněného tvarohu, takže jsou bohatým zdrojem bílkovin a vápníku. Oproti ostatním sýrům obsahují jen minimum tuku a minimální podíl sacharidů, takže nemusíte mít žádné obavy, že byste po nich přibrali. Ve 100 g syrečků je dokonce méně než 1 % tuku. Díky poměrně značnému množství bílkovin dokonce podporují růst svalové hmoty a vápník posílí zdraví a pevnost kostí, takže se nemusíte obávat osteoporózy. Zázrakem v syrečcích je také aminokyselina tryptofan, díky které budete dozajista usměvavější. Dokonale totiž podporuje produkci hormonu štěstí, serotoninu.

Skvělý doplněk k pivu i vínu

Až si budete tvarůžky pořizovat v obchodě, měly by mít jantarově zlatavou barvu, pravidelný tvar, neměly by být rozteklé a jednotlivé porce by měly jít lehce oddělit. Jejich povrch by měl být pokryt světlou vrstvou mazu. A tip? Vždy vyzkoušejte pohmatem jejich pružnost! Tvarůžky si můžete užít jen tak samotné s chlebem, ale jejich výhodou je i to, že se dají kombinovat s mnoha potravinami. Skvěle si rozumí s masem, zeleninou, a dokonce se dají dělat i na sladko!

Když do svého jídelníčku zařadíte korejské zelí pravidelně, dopřejete tělu neskutečně velkou porci významných vitamínů a minerálních látek. Zdroj: Shutterstock.com / zarzamora

Dejte šanci asijskému kimči zelí

Jedná se o fermentovanou zeleninu, stejně jako české kysané zelí, a proto ten nevábný odér. Ale je to jako se syrečky. Množství vzácných benefitů tento fakt totiž dokonale přebije. Když do svého jídelníčku zařadíte korejské zelí pravidelně, dopřeje tělu neskutečně velkou porci významných vitamínů a minerálních látek. Stejně tak řádnou dávku vápníku, železa a důležitých antioxidantů.

Celkově prospějí celému organismu samozřejmě i obsažená probiotika, která detoxikují, posilují imunitu a podporují správné trávení. Vyhnete se tak nepříjemným průjmům a preventivně se budete chránit před dnes tak nebezpečnou rakovinou tlustého střeva a močového měchýře. Kimči také redukuje špatný cholesterol a zpomaluje proces stárnutí.

Obyčejný, avšak zázračný česnek

Když už byla řeč o kimči, korejští labužníci k němu přikusují česnek v syrovém stavu. A v české kuchyni najdete tuto léčivou potravinu také často. Jeho aroma je sice také nelibě vonící, ale byla by škoda se mu pro tuto vlastnost vyhýbat. Jde o silné přírodní antibiotikum, které si snadno poradí s nebezpečnými bakteriemi, viry a plísněmi.

Česnek je silné přírodní antibiotikum, které si snadno poradí s nebezpečnými bakteriemi, viry a plísněmi. Zdroj: shutterstock.com

Obsahuje velké množství bílkovin, vitamín C a vitamíny skupiny B. Protože jsou zastoupeny flavonoidy, umí česnek udržovat vnitřní stabilitu těla a pohlcuje volné radikály. Vaše tělo vám poděkuje i za zdroj vápníku, fosforu, železa, hořčíku, selenu, manganu, mědi a jódu. A dokonce vám pomůže i s hubnutím, protože zrychluje metabolismus.

