Lidé, kteří se dožívají nejvyššího věku: Co je tajemstvím jejich dlouhověkosti?

Průměrná délka dožití Evropana je 72 let. Na světě ale existují národy, které tuhle věkovou hranici vysoce překročují. Které to jsou a v čem je podle vědců klíč k jejich dlouhověkosti?

Říká se, že na délku života mají vliv geny, strava, dostatek pohybu a psychická odolnost vůči stresu. Jak to tak vypadá, tak dnešní takzvaná vyspělá civilizace dělá všechno proto, aby se zničila. Stres, chemické konzervanty v jídle, nedostatek pohybu a spánku. To všechno hraje do karet nemocem, na které umíráme.

Na světě ale existují lidé, kteří žijí podle jiných pravidel. Jejich životní tempo neurčuje situace na burze, ale příroda. V ní také nacházejí potravu, útěchu, ale i dostatek pohybu. Z našeho pohledu jsou to možná primitivní kmeny či národy. Nicméně umí něco, co my neumíme – dožívají se sta a více let. V čem tkví tajemství jejich dlouhověkosti?

Ostrov stoletých

Okinawě se přezdívá ostrov stoletých. A není divu. Na tomhle kousku pevniny je největší koncentrace stoletých na světě. Celý svět se tak pokouší zjistit, jak je to možné. V čem tkví tajemství dlouhověkosti obyvatel tohoto ostrova?

Záhadu neobjasnila ani druhá světová válka. Mnoho obyvatel z Okinawy se jí zúčastnilo a u těch, kteří padli, byla nařízena pitva. Ta přinesla neuvěřitelné závěry. Žádný z padlých Okinawanů neměl známky arteriosklerózy (kornatění tepen), artrózy či jiných degenerativních chorob a u žádného z pitvaných nebyl zjištěn žádný zhoubný nádor. Podle odborníků je výborný zdravotní stav Okinawanů důsledkem rostlinné stravy, která není pro tělo nikterak zatěžující. Místní se živí obilovinami, ovocem a zeleninou. Maso si dopřávají jen zřídka, stejně tak i alkohol.

Hunzové

Údolí Hunza se nachází v severní části Pákistánu, těsně u čínských hranic. Z obou stran ho obklopují hory (Hindukúš, Karakorum) a protékají jím dva velké přítoky řeky Indu. V téhle krajině pěstují zdejší obyvatelé obilí a ovocné stromy, zejména meruňky. Zdejší obyvatelé patří mezi nejdéle žijící lidi na planetě. Podle vědců na to má vliv panenská příroda, genetika, suché slunečné podnebí, rostlinná strava a pravidelná fyzická práce.

Severoameričtí karidiologové dr. Toomey a dr. White navštívili tento kmen v roce 1964 a zjistili, že Hunzové se stravují velice střídmě. Na jejich jídelníčku jsou převážně čerstvé či sušené ovoce, ořechy, zelenina, obiloviny (zejména ječmen, proso, pšenice), kozí mléko a pouze dvakrát do roka jehněčí maso.

Vědci tehdy zkoumali 25 mužů ve stáří 90 – 110 let a nenašli u nich prakticky žádný zdravotní problém. Měli normální krevní tlak, dobrou hladinu cholesterolu a elektrokardiogram naprosto v pořádku. V kmeni se nevyskytovaly ani civilizační choroby, jako jsou cukrovka, rakovina, problémy se srdcem nebo předčasné stárnutí. Zajímavé je, že v poslední době, kdy i mezi kmen Hunzů začaly pronikat různé vymoženosti civilizace, jako jsou konzervy, sladkosti a průmyslově zpracované výrobky, se mezi nimi začaly objevovat první zdravotní problémy. Nešlo ale pořád o nic závažného, pouze o zubní kazy nebo zažívací problémy. Nicméně i tak si tento kmen drží jednu z prvních příček nejdéle žijících lidí na světě.

Šerpové z Nepálu

Většinou se s nimi setkávají horolezci, kteří se vydají do himálajských výšin. Šerpové se živí jako horští průvodci a nosiči. Jsou neuvěřitelně odolní vůči povětrnostním podmínkám a mají obrovskou fyzickou sílu.

Jeden z nich – šerpa Tenzing Norgay, který doprovázel na Mount Everest novozélandského horolezce Edmunda Hillaryho, napsal ve své autobiografické knize Tigers of the Snow: „Brambory jsou naší hlavní kultivační plodinou a představují pro národ Šerpů základní potravu. Jsou stejně tak důležité, jako rýže pro Indy nebo Číňany. Odrůdy brambor, které rostou v Himálaji, se pěstují ve velkých výškách (4500 metrů), čímž je zajištěno zásobování potravinami i v odlehlých místech. Dalšími základními potravinami v našem jídelníčku jsou ječmen (roste až do výše 4000 metrů) a pšenice (ta se dá pěstovat i ve výšce 3000 metrů). Ovce, kozy a jaci poskytují Šerpům mléko a sýry, které slouží jako doplněk jejich rostlinné stravy. Maso se u nás takřka nekonzumuje a Šerpové, kteří vyznávají buddhismus v nejpřísnější formě, jsou naprostými vegetariány.“

