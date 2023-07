Tajemství efektivního hubnutí po 50: Dieta vám nepomůže, chce to něco jiného

Rozhodli jste se, že i ve středním věku proměníte svou postavu? Tak hurá do toho! Máme pro vás pět skvělých tipů, které vám rozkryjí tajemství efektivního hubnutí.

Pokud chcete po padesátce vylepšit svou figuru, rozhodně se nevydávejte cestou drastického rychlého hubnutí. Nejenže to není zdravé, ale často bývá výsledkem i tzv. jojo efekt, kdy se vám shozená kila opět brzy vrátí zpět. Někdy bohužel i vyskočí nepěkně nahoru. Jen přísné omezení v jídle totiž setrvale nepomáhá. Lepší je změnit návyky, a to napořád. Jak tedy na to?

Nejlépe žádná dieta

Základem úspěchu je nedržet nesmyslné diety, ale raději si upravit celkový jídelníček. Z dlouhodobého hlediska jsou totiž diety neudržitelné, poměrně dost jednotvárné a výživově nedostačující. Pokud omezíte kalorický přísun, je logické, že kilogramy půjdou dolů, ale jistě budete mít chuť i na jiné než dietou doporučené potraviny. Jakmile se vrátíte k původním starým návykům, kila se vám brzy vrátí.

Správný jídelníček

Pokud chcete být úspěšní, zaměřte se na svůj jídelníček, který by měl být náležitě vyvážený. Jeho změnou a správnou mírou jídla dosáhnete úspěchu při shazování kil až ze 70 procent. Měly by jej tvořit kvalitní bílkoviny, tuky a zelenina, v menší míře i komplexní sacharidy. Právě ty posledně jmenované byste měli konzumovat spíše v dopoledních hodinách a k obědu.

Stejně tak to platí o ovoci, které je nejlepší vychutnávat už ke snídani či dopolední svačině. Týká se to i škrobové zeleniny, proto se ve večerních hodinách vyhněte většímu množství červené řepy, hrášku, kukuřici i mrkvi. A také byste měli dodržovat správný pitný režim a vypít alespoň 2 až 3 litry čisté neperlivé vody denně.

Pohyb jako relax a zábava

Zbylých 30 procent úspěchu hubnutí tkví v pravidelném aktivním pohybu. Bez toho nadbytečná kila jednou provždy nikdy neshodíte a je nezbytný i pro vaše prospívající zdraví a kondici. Pokud chcete shazovat kila rychleji, budete se muset i více zasnažit.

Stačí, když zařadíte jako pravidelný pohyb rychlou chůzi a ujdete za den něco mezi 6000 až 10000 kroků. K měření můžete dnes využít mnohé aplikace. Zkuste tedy někdy vyměnit auto či MHD za cestu pěšky.

Tvarujte křivky

Pokud však chcete dosáhnout pevného a krásně vytvarovaného těla, jen samotná chůze stačit nebude. Nemusíte však trávit čas v posilovně, stačí si doma alespoň 5 x týdně hodinku zacvičit pilates či jógu. Jakmile chytnete kondičku a přečkáte prvopočáteční bolesti svalů, budete si tohoto času nesmírně užívat a ve výsledku se budete cítit fit a svěží. Cvičit můžete i na zahradě na čerstvém vzduchu. Můžete si dopřát i oblíbené sporty, jako jsou například kolečkové brusle, jízda na kole, běhání nebo i plavání.

Dostatečný spánek

Nepostradatelnou součástí zdravého životního stylu je dostatek spánku. Pokud se o něj ošidíte, budou vás pronásledovat nebezpečné chuti a budete pociťovat zvýšené nutkání k jídlu.

