Johana Dahlová 26. 10. 2023 clock 3 minuty video

Co se s vaším tělem stane, když přestanete pít kávu? Je to jistě individuální a záleží také na tom, kolik kávy pijete nyní a jak se to odráží na vašem těle. Lidé ale mají často velmi přehnané představy o tom, jak by to bez kávy nešlo.

Káva pomáhá i škodí Káva je jedním z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších nápojů na světě, považuje se za nápoj velmi přínosný a plný antioxidantů, ale může být i problematická. Mírná konzumace kávy je spojována se zdravotními účinky přízivými pro tělo i mysl, na druhou stranu je káva návyková, což samo o sobě může některým vadit. Povzbuzující účinky mohou rušit spánek a pro osoby s nemocným srdcem může jednoduše představovat nadbytečnou zátěž. Než si povíme, co můžete očekávat až vás potká kofeinový absťák, podívejte na krátké video o deseti bláznivých faktech o kávě. Připravili ho pro vás autoři YouTube kanálu BetUDidntKnow. Zdroj: Youtube Rychlejší usínání Ať už se chcete vzdát kávy z jakéhokoli důvodu, můžete očekávat, že to bude mít jisté přínosy.

Jedním z nejvýznamnějších je rychlejší usínání a zlepšení spánku. Po vyřazení kávy z vaší zaběhnuté rutiny můžete očekávat lepší a klidnější spánek, což povede ke zvýšení energie a bdělosti během dne. Proto i když vám ráno, žádné kafe nerozproudí krev v žilách, budete se cítit lépe než obvykle díky kvalitnímu odpočinku. Káva zhorší nervozitu a úzkost Kofein je stimulant, který může u některých osob zhoršovat úzkost a nervozitu. Toho si můžete všimnout už když svoji běžnou dávku kávy zdvojnásobíte. Nervozita, bolest hlavy i stress jsou častým příznakem především, když to přeženete s množstvím. Vysazení kávy proto často vede ke snížení pocitu úzkosti a stabilnější náladě. Pozor na žaludek Máte-li slabší žaludek nebo je káva příliš kyselá, trpí také vaše zažívání. Káva je známá tím, že stimuluje produkci žaludeční kyseliny. To může u některých lidí vést k zažívacím potížím, ale je to jednak individuální i závislé na druhu kávy. Pokud ale tyto potíže máte a kávu přestanete pít, zabavíte se i žaludečních problémů. Tlakaři zbystřete Jestliže trpíte na vysoký krevní tlak, pak káva problému jen nahrává. Omezením či úplným vysazením kávy se mohou mírně srovnat i hodnoty vašeho krevního tlaku. close info Shutterstock zoom_in Káva je přínosná, ale jistě existují i důvody proč se jí vzdát. Co se stane, když kávu vysadíte? Na druhou stranu je možné, že po vysazení kávy budete pociťovat malátnost, nesoustředěnost či bolest hlavy, které souvisí se změnou a odvykáním. Doporučuje se proto raději omezit příjem kávy a kofeinu postupně. Neblahý dopad mohou pocítit také ti, kterým káva pomáhá redukovat chutě k jídlu nebo pokud navozuje pocit sytosti. Je možné, že se kofeinová abstinence projeví příbytkem na váze, ale rozhodně by to nemělo být nijak dramatické. Důležité je, jakým způsobem změníte své rituály a návyky. Související články close Zdraví 7 potravin, kterým byste se měli vyhýbat při depresi. Patří mezi ně i kečup a sójovka close Zdraví Hlen z nosu i krku vyžene běžné levné koření, nejspíš ho máte doma v kuchyni Zdroje: caffeineinformer.com, eatingwell.com

