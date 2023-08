Jak dobře funguje vaše paměť? Málokdo dá tento test mozku na 100%

Zajímá vás, jak dobře funguje vaše paměť? Možná jste si všimli, že si sice nepamatujete, co jste jedli před třemi dny, ale zase si bez problémů vzpomenete na důležitou událost z dětství. Každý z nás má vlastní jedinečný způsob fungování paměti. Pojďme se podívat na různé aspekty paměti, jak funguje a proč někteří lidé nejsou schopni dosáhnout 100% v testech mozku. Odhalíme i několik tipů, jak paměť zlepšit a udržet ji v kondici i ve stáří.

Pamatujete si, jak jste se ve škole učili před písemkou? Někomu stačilo prolétnout stránky v sešitě a dostat jedničku. Jiný se mohl látku drtit hlava nehlava, a stejně dostal trojku. Jak je to možné? Jsou lidé, kterým krátkodobá paměť funguje perfektně, ale pak jsou tací, kteří ji mají chatrnější a pomalejší. Patříte mezi ně? Co můžete udělat pro to, aby se váš mozek znovu dostal do kondice? Odborníci v tom mají jasno.

Na videu můžete otestovat svou krátkodobou paměť:

Jak funguje naše paměť

Paměť je komplexní proces, který nám umožňuje ukládat, udržovat a vzpomínat si na informace a zážitky. Skládá se ze tří hlavních fází: kodifikace (získávání informací), uchovávání (uchování informací) a vybavování (zpětné vzpomínání). Naše paměť je neustále ovlivňována vnějšími vlivy, jako jsou emocionální stavy, prostředí a věk. Díky této schopnosti se můžeme poučit z minulosti, plánovat budoucnost a utvářet svou identitu.

Proč někteří lidé dosahují lepších výsledků než jiní?

Každý z nás má unikátní kombinaci genetických faktorů, životních zkušeností a osobních návyků, které ovlivňují jeho schopnost zapamatovat si informace. Lidé s vysokou inteligencí, pravidelným cvičením mozku a zdravým životním stylem mají tendenci dosahovat lepších výsledků v paměťových testech. Navíc paměť může být ovlivněna stářím, některými nemocemi a stresem. Myslete ale na to, že perfektní výsledky nejsou důležité, protože každý člověk má své vlastní jedinečné silné stránky a schopnosti.

Soustřeďte se

V dnešní době jsme vystaveni dennodenní informační přesycenosti. Z každé strany se na nás valí tisíce zpráv, vjemů a podnětů. Jste neustále rozptylováni a nuceni fungovat na více frontách. Klidně zvládneme poslouchat hudbu, bavit se s někým v místnosti a ještě se dívat z okna, jak prší… Jenže tahle roztříštěnost vás přestane bavit v momentě, když budete muset udělat nebo zapamatovat si něco důležitého. Aby se informace uložila do paměti, musí být na ni v mozku kapacita, takže rušivé elementy musí pryč.

Jak doma neztrácet klíče a mobil?

Stává se vám, že často necháváte někde brýle nebo klíče a pak je nemůžete najít? Zkuste při ukládání věcí na tuto činnost trochu zaktivovat mozek. „Udělejte něco, co jde úplně mimo každodenní činnost. Řekněte něco ujetého, zaťukejte si na čelo nebo udělejte nějaký zvuk,“ doporučuje paměťový šampion Nelson Dellis. Podle něj čím více smyslů při zapamatování informace použijete, tím je větší šance, že vám „nevypadne“ z hlavy.

Používejte vizuální paměť

Pokud se vám špatně pamatují čísla, představte si je jako součást nějakého obrazu. Potřebujete si třeba zapamatovat číslo 23? Představte si narozeninový dort s třiadvaceti svíčkami. Nebo fotbalového útočníka s tímhle číslem na dresu.

Hledejte oporu ve slavných jménech

Vypadávají vám jména nových kolegů? Zkuste si jejich křestní jména (nebo i příjmení) připodobnit ke jménům slavných osobností. Třeba Pavel jako prezident Petr Pavel. Hana jako Hana Zagorová. Vladimír jako Vladimír Menšík.

Chcete vědět, jak jste na tom s krátkodobou pamětí?

Zkuste si náš test:

1. Udělejte si seznam

Napište si na papír tyto předměty: židle, stolek, víno, hrníček, svetr, lžíce, kartáček na zuby, nůžky, brčko, rododendron. Výčet si přečtěte třikrát a pak seznam otočte. Poté si dejte přestávku, během které se zaměřte na něco jiného, aby si vaše mysl odpočinula. Po uplynutí několika minut se vraťte k testu a pokusíte si vzpomenout na co nejvíce slov a napište na čistý papír věci, které jste si z našeho seznamu zapamatovali. Máte jich více než šest? Gratulujeme. V opačném případě je potřeba paměť trochu více potrénovat.

2. Pište obráceně

Napište obráceně své jméno, adresu a datum narození. Pomocí zrcadla si pak zkontrolujte výsledek. Zkuste to pak ještě třikrát a každý pokus si stopněte. Uvidíte, jestli se časový interval a přesnost psaní zlepšují. Čím jsou lepší výsledky, tím je lepší paměť.

3. Zahrajte si na pamatováka

Vyslovte nahlas deset různorodých věcí, které byste si zabalili do kufru. A pak požádejte druhého člověka, aby vám je zopakoval. Po něm pak další člověk a další, dokud se řada nedostane znovu na vás. Kolik věcí z deseti si budete na závěr pamatovat? Pokud alespoň polovinu, můžete být na svou paměť pyšní.

4. Sledujte detaily

Vezměte si libovolnou fotku nebo pohled. Třicet sekund se na něj dívejte a všímejte si detailů. Pak fotku zakryjte a napište všechny drobnosti a odchylky, které jste zaznamenali. Mělo by jich být alespoň deset!

Soustřeďte se na fotky a vnímejte jejich detaily. Zdroj: Profimedia

5. Udělejte si nákupní seznam

Chystáte se do obchodu a nevíte, co všechno tam pořídit? Sepište si deset věcí, které vaše domácnost zoufale potřebuje. Když si pak v obchodě (bez papírku) vzpomenete alespoň na pět, máte vyhráno.

