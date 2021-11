Zázračná šalvěj: Dokonale chrání a čistí tělo. Pijte z ní čaj každý den

Šalvěj je nejen půvabná svým vzhledem, ale i krásně voní a jako bonus je také léčivou bylinou. Využívá se především v lidovém léčitelství a její účinky jsou opravdu velice rozmanité. Víte, k čemu všemu je dobrá tinktura ze šalvěje? Vyrobte si ji, určitě ji využijete.

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) neboli Babské ucho

Šalvěj je aromatická bylina z čeledi Lamiaceae a pěstuje se převážně pro své specifické listy. Některé odrůdy jsou vyloženě pouze okrasné a mohou být nepřehlédnutelnou dominantou každé zahrady. Šalvěj pochází z oblasti Středomoří a používá se čerstvá nebo sušená jako ochucovadlo do mnohých potravin. Ale mnohem více je využívána v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu.

Tradice v lidovém léčitelství

Léčivé účinky šalvěje jsou známy už celá staletí. Její silně kořeněnou vůni a aromatickou svíravě nahořklou chuť šalvějových lístků vytvářejí především silice obsahující thujon, salviol, cineol, borneol a kamfor, flavonoidy, třísloviny a hořčiny. Bylina obsahuje i některé hormony a sloučeniny kyseliny nikotinové. Silice snižují vylučování potu a slin, působí protizánětlivě, baktericidně, antisepticky a mírně diureticky, ve větších dávkách jedovatě.

Šalvěj obsahuje i některé hormony a sloučeniny kyseliny nikotinové. Zdroj: profimedia.cz

Spolehlivá léčba bolesti v krku

Pravidelné pití šalvějového čaje napomáhá k posílení celého těla a tím se stává prevencí proti běžnému nachlazení. Odvar ze šalvěje se nejčastěji užívá při bolestech v krku, zánětech mandlí a dutiny ústní. V tomto případě popíjejte dva šálky vlažného čaje denně a můžete ho kombinovat i s kloktáním silného nálevu. Toto množství čaje pijte maximálně po dobu tří dnů a nepřekračujte denní množství. Šalvěj obsahuje mírně jedovatý thujon, který může být ve velkém množství jedovatý. Z tohoto důvodu nepodávejte šalvěj dětem. Thujon se částečně vypaří. Při zevním použití žádné riziko nehrozí.

Šalvěj toho umí mnoho

Využívá se také jako podpůrná léčba závažných onemocnění, například obrny nebo při rekonvalescenci po mrtvici. Zabraňuje nočnímu pocení, což může být častý doprovodný projev jiného onemocnění nebo menopauzy u žen. Velice dobré účinky má i na nemoci žlučníku a jater.

Vnitřně upravuje žaludeční šťávy a bezvadně zastavuje průjem. A to není zdaleka všechno! Posiluje krevní oběh, povzbuzuje vylučování moči a zvyšuje produkci žluči. Máte pocuchané nervy? Využijte účinky šalvěje, která má uklidňující účinky. A jestli se cítíte unavení a staří, vsaďte opět na šalvěj, protože má silně povzbuzující efekt.

Tinktura do vaší lékárničky

Tinkturu ze šalvěje byste doma opravdu měli mít. Můžete ji využít při onemocnění žlučníku a jater, poruch krevního oběhu i nachlazení. Je také vynikajícím dezinfekčním prostředkem k vymývání ran a bezvadně působí jako obklad na špatně se hojící a mokvající rány. Zároveň je výborná na nespavost, zánět močových cest a při pásovém oparu. Máte dojem, že vám vypadávají vlasy víc, než je běžné? Můžete tinkturu využít k masáži kořínku vlasů. Tinktura se báječně hodí pro ošetření oděrek, škrábanců, odřenin a bodnutí hmyzem. A zubaři ji doporučují nejen jako kloktadlo po vytržení zubu, při zánětu nebo krvácení dásní, ale i na problém odhalených zubních krčků. Léčivé účinky šalvěje rány v ústech rychle a šetrně zahojí. Při vnitřním užívání tinktury by se po 3 týdnech mělo užívání přerušit, a to minimálně na stejnou dobu.

Příprava tinktury

Budete potřebovat 50 g nařezaných lístků a 300 ml alkoholu. Některé recepty uvádějí 1 díl šalvěje na 5 dílů alkoholu. Ovšem větší podíl bylinky maximálně způsobí, že tinktura bude silnější. Pokrájené listy vložte do tmavé nádoby a zalijte připravenou dávkou alkoholu tak, aby byly celé ponořené a uzavřete je do vhodné, nejlépe tmavé, nádoby. Nechte tak 1 měsíc macerovat a nezapomeňte vznikající tinkturu sem tam protřepat, nejlépe 1 x denně. Po této době tinkturu slejte a uchovávejte v lednici. A samozřejmě platí jasné pravidlo, že čím silnější bude alkohol, tím lépe se účinné látky do něj uvolní.

Pravidelné pití šalvějového čaje napomáhá k posílení celého těla a tím se stává i prevencí proti běžnému nachlazení. Zdroj: profimedia.cz

Nic pro kojící ženy a užívat jen určitou dobu

Šalvěj za velmi krátkou dobu zastaví laktaci. Většině žen k tomu stačí velmi malé množství, a to dokonce i po dlouhé době kojení. Po jednorázové konzumaci se obvykle nic nestane, ale pokud byste se rozhodla šalvějí léčit bolest v krku, vaši laktaci to jistě ovlivní. Řešit tyto problémy rozhodně nestojí za to, protože existuje řada bylinek, které šalvěj nahradí bez nežádoucích účinků.

