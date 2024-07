Cítíte se v ložnici jako v Papinově hrnci? Tady je pár tipů, díky kterým i v horku usnete…

Podle odborníků je ideální teplota pro spánek 18,5 °C. Takové klima má v letních měsících ve své ložnici jen málokdo. Maximálně tak majitelé klimatizací… Pokud ji nemáte, nezbývá vám, než řešit horko „postaru“ – tedy pravidelným větráním.

Případně i spánkem při otevřeném okně, ale počítejte s tím, že se chladivý vzduch začne objevovat až po 23. hodině večerní. Co vám tedy v horké noci nejvíce uleví a navodí vás na ten nejsladší spánek?

Autor videa ZIVYZIVOT vám poradí, jak usnout, když už nic nefunguje. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Dejte si vlažnou sprchu

Říkáte si, proč vlažnou a ne studenou? Pokud nejste kovaný otužilec a vaše tělo není zvyklé na příval chladu, může mít toto řešení spíš opačný efekt. Proto odborníci doporučují spíše použít vlažnou sprchu a k tomu vypít i sklenici vlažné vody.

Místo studené očisty vsaďte spíš na studené obklady, které si dejte na místa jako jsou kolena, zápěstí nebo krk. Pomoci vám mohou i vyždímané ponožky, které jste předtím namočili ve studené vodě.

Místo přikrývky, prostěradlo

Pokud to vyloženě nepotřebujete, nepřikrývejte si nohy. Přes tuto část do těla proniká nejvíce tepla. Vyzkoušet můžete i „zlepšovák“ z jižních zemí, kde místo dek a peřin používají na noc jen tenké prostěradlo! Bažíte-li po ochlazení těla, dejte prostěradlo do sáčku a uložte před spaním na pár minut do mrazáku.

close info Profimedia zoom_in V letních měsících se vyplatí spát pod vlhkým prostěradlem.

Dejte si glycin

Glycin je aminokyselina, která slouží k posilování svalů a mozku. Zároveň posiluje trávení a funguje i jako první pomoc při nespavosti. Glycin je totiž látka, která snižuje tělesnou teplotu, takže vám půjde usínání o poznání lépe. Doplněk stravy s glycinem seženete v lékárnách.

Pořiďte si zvlhčovač vzduchu

Tento přístroj můžete používat po celý rok! Podle odborníků by měla být vlhkost vzduchu v místnosti 40-60 %. Pokud toho docílíte, budete spát jako miminko.

close info Profimedia zoom_in Mléčné výrobky obsahují látku triptofan, která navozuje spánek.

Nejezte mastná jídla

Pokud jde o večeři, nejezte příliš mastná jídla. Tuk totiž rozehřívá organismus a vaše tělo se tak změní v jedna velká kamna. Pokud přemýšlíte o večeři, vsaďte třeba na mléčné výrobky.

Jsou ochlazující a obsahují látku tryptofan, která působí sedativně a navozuje pocit klidu a harmonie. Stejnou účinnost mají také vajíčka! Uvařte si je natvrdo a vychutnejte třeba se zeleninovým salátem.

Zdroje: www.feminus.cz, https://flow-nutrition.cz