Pustili jste se do boje s nadbytečnými kilogramy a chcete se dostat na vytouženou váhu? Máme pro vás tipy na hubnutí, které vám pomohou ve vytyčeném předsevzetí a zajistí výsledný úspěch.

Nedejte na způsoby hubnutí, které zpravidla zaručují rychlé ztráty kil, které se však opět vrací a často v mnohem větší míře! Vsaďte raději na zdravý životní styl se správným jídelníčkem a pravidelnou dávkou pohybu. Máme pro vás nejen zaučené tipy, jak postupovat a co je potřeba změnit, ale také metodu, která vás „zachrání“ před přejídáním a neovladatelnými chutěmi.

Kde všichni dělají chybu, a proto nedokáží zhubnout? Vše vám vysvětlí výživový specialista Petr Havlíček na tomto YouTube videu na kanálu Fitness007:

Zhubněte jednou provždy

Efektivní hubnutí s trvalým výsledkem je pro mnohé z nás složitým úkolem. Není to o tom, že se na pár týdnů rozhodnete zatvrzele dodržovat nový striktní přístup k životu, pak jej pozvolna začnete porušovat, a nakonec se vrátíte ke starým zlozvykům.

Důležité je stanovit si cíl změny životního stylu a připustit si, že vám přináší příjemný a pohodový život, což jistě časem uvidíte nejen na své figuře, ale i na vašem celkovém zdravotní stavu. Držte proto pravidla, že důležité je vydržet a nepodléhat zbytečným svodům a také držet se rad zkušených.

Hubněte bez stresu a jednoduše

Odbornice na zdravou výživu Guna Bilande, která se specializuje především na pomoc lidem s nadváhou a změnu jejich životního stylu, sdělila britskému časopisu Mirror svou zkušenost: „Většina lidí obecně ví, jak žít zdravě, ale nastolit tento princip v běžném životě je pro ně složité. To je důvod, proč je nutné dělat vše, tedy i hubnout, jednoduše.“ Zmínila pouhých 5 základních tipů, které každému pomohou snížit váhu bez velkého stresu, a hlavně si ji navždy udržet.

Základem je správná skladba potravin

První důležitou věcí, na kterou byste se měli zaměřit je, že by se mělo na vašem „novém“ talíři vždy objevit 25 % zdravých bílkovin, například v podobě kuřecího masa, lososa či vajec. Guna Bilande vysvětluje proč: „Zdravé bílkoviny jsou ve stravě opravdu důležité, protože pomáhají budovat svalovou hmotu a budete díky nim déle sytí, čímž podpoříte úbytek nadbytečných tukových zásob, tedy hubnutí.“ Polovinou pokrmu by měla být zelenina a zbytek z komplexních sacharidů jako jsou například brambory, rýže nebo těstoviny.

Příprava jídla

Dalším důležitým pravidlem je, že si budete vařit domácí stravu. Máto hned několik výhod, jak vysvětluje odbornice na výživu: „Když si budete připravovat jídlo, můžete si ho rovnou udělat větší množství. Díky tomu si jej můžete dát do krabiček, které si dáte do lednice či mrazáku a zabrání vám to jíst polotovary nebo nezdravé potraviny, které jsou plné soli a cukru. Platí to nejen o salátech, ale i polévkách a všech hlavních chodech k obědu i k večeři.“ Díky tomu budete mít vždy po ruce zdravý talíř na dosah ruky a budete vědět, co opravdu konzumujete.

Jezte pomalu a pečlivě kousejte

Naučte se také jíst v klidu a pomalém tempu a každé sousto řádně rozžvýkejte. Guna Bilande k tomu říká: „Lidé jsou v současnosti zvyklí dělat všechno velmi rychle, aby stihli vše nejlépe už včera. Týká se to i stravování. Při jídle je důležité se zpomalit a vyhnout se současnému dívání na obrazovky televizoru i telefonu. Kromě toho, že je to příjemnější, s větší pravděpodobností přestanete jíst, když se cítíte sytí. Je potřeba jíst menší sousta a důkladně každé rozkousat.“ Ve výsledku se budete více soustředit na konzumaci jídla, přestanete se zbytečně přejídat a celkově se vám zlepší trávení.

close info Marian Weyo / Shutterstock.com zoom_in Užitečný tip, který vám úspěšně pomůže nejen potlačit hlad, ale i snížit porci jídla, je být dostatečně hydratovaný.

Když máte hlad, pijte

Užitečný tip, který vám úspěšně pomůže nejen potlačit hlad, ale i snížit porci jídla, je být dostatečně hydratovaný. Někdy je obtížné, když dotyčný hubne a má kolem sebe zbytek rodiny, který se stravuje „nezdravě“ a je vystavený ze všech stran lákadlům v podobě nevhodných potravin. G. Bilande k tomu dodává: „Když máte hlad, vypijte nejprve před jídlem sklenici vody. Radím to i ženám, které při PMS často sahají po sladkých dobrotách. Pokud se budete dobře hydratovat a dodávat tělu ve stravě vysokou hladinu bílkovin, hlad účinně zaženete. Také je mnohem pravděpodobnější, že sníte méně jídla, než kdybyste si ho dali bez předchozího pití."

Pravidelně se hýbejte

Stejně tak je velmi důležité zařadit do svého života pravidelný aktivní pohyb, a to minimálně 30 minut denně. Není nutné chodit jen do posilovny, které mnoho lidí neholduje, anebo je pro ně toto cvičení nevhodné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Stačí i procházky, ale vždy v tempu. Velice vhodná je i cvičení pilates, jóga nebo plavání. Je fajn, když vás bude vybraný druh pohybu bavit a bude vám příjemný.

