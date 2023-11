O lymfatickém systému již asi slyšel každý, ale k čemu přesně slouží a jak poznáme, že s ním něco není v pořádku? Stejně jako všechny ostatní součásti našeho těla, i tento systém má svoji úlohu a při problémech o sobě dá vědět. Naučme se je rozeznávat, abychom na ně mohli včas reagovat.

Co je to vlastně lymfatický systém? Jde hlavně o cévy a uzliny, v nichž se hromadí lymfa před tím, než se vrátí do krevního oběhu. K lymfatickému systému patří také takové orgány, jako jsou mandle, brzlík nebo třeba slezina. A jsme u další otázky, tentokrát jde o to, co je to vlastně lymfa? Jde o nesmírně důležitou tekutinu, nezbytnou pro fungování našeho imunitního systému, o nosič lymfocytů, tuků a bíkovin, kterou bychom mohli najít v mezibuněčných prostorech, odkud je odváděna právě do lymfatického systému a odtud do krve. A tak je jasné, že musí mít cestu naším tělem volnou...

Jak pečovat o lymfatický systém poradí také video Veroniky Cibulové na youtube:

Zdroj: Youtube

Bez lymfatického systému to nejde

Lidský organismus je většinou velmi citlivý na “poruchu” kterékoliv své části, jakéhokoliv orgánu, který má v jeho fungování svoji nezastupitelnou úlohu. Pokud se toto stane právě někde v lymfatickém systému, měli bychom takový nedostatek odhalit co nejrychleji, abychom mohli spolu s lékařem zapracovat na nápravě. Bez funkčního lymfatického systému bychom se totiž brzy dočkali velkých problémů.

Jak poznáme, že se něco děje?

Jak odhalíme nechtěné změny v lymfatickém systému? Celkem jednoduše, protože se přihlásí samy. Jak bylo zmíněno, tato součást lidského organismu má na starosti imunitu proti nemocem, které na nás útočí stále a odkudkoliv. Zjistíme-li tedy, že je naše obranyschopnost snížená, že nás doběhne jakákoliv viróza nebo jiné onemocnění, jež se kolem jen mihne, je jistě načase zpozornět. K takovým problémům se často přidává únava, vyčerpání a také otoky nejen rukou nebo nohou, ale nebývalých tvarů může nabírat také obličej. V takové chvíli opravdu není čas na váhání a měli bychom hledat tu nejkratší cestu k lékaři.

close info PJs Panda / Shutterstock.com zoom_in Otoky nohou mohou mít celou řadu závažných příčin.

Nejen otok, ale i bolest

Pomineme-li otoky, které samozřejmě už jen samy o sobě znepříjemňují život, pohyb a také zhoršují estetickou stránku naší postavy, můžeme při lymfatických problémech také zjišťovat nepříjemné a zdánlivě bezdůvodné přibývání na váze. Není to ale ukládaným tukem, nýbrž vinou zadržované vody v těle. S tím se pak pojí také celulitida a horší stav pokožky. Kdyby ani to nestačilo, není vyloučeno, že se brzy přidají migrény nebo zažívací problémy.

Co můžeme ovlivnit sami?

Jakmile se podobné problémy objeví, je dobré vyhledat odbornou pomoc. Mnohé ale můžeme napravit sami úpravou jídleníčku a životního stylu. I když se to může zdát jako nelogické, proti otokům pomáhá pravidelné pití - v průměru bychom měli vypít kolem 2,5 litru vody denně. Vyřadíme-li navíc příliš slané potraviny a nekvalitní tuky a cukry, máme zčásti vyhráno, i když ne tak docela.

Dalším důležitým bodem zdravé životosprávy je pravidelný pohyb a posilování imunity mimo jiné například otužováním. Dobrým pomocníkem v boji proti zmiňovaným problémům jsou také lymfatické masáže poskytované odborníkem.

