Také si často kladete otázku: „Proč mám tlusté břicho, když cvičím?" Možná se dopouštíte zásadní a časté chyby.

Mnoho lidí si myslí, že mít krásné ploché bříško je již v jistém věku nemožné. Zpravidla jde však nejčastěji o výmluvu nebo nesprávné principy zdravé životosprávy. Je pravdou, že břicho je problematickou tělesnou partií na shazování i dokonalé zpevnění, ale při správném přístupu a trpělivosti ji jistě vytvarujete k vytoužené dokonalosti. Pokud se však domníváte, že je to jen o několika desítkách sklapovaček denně, jste na omylu. V tomto případě byste tak akorát díky slabým vnitřním břišním svalům nadměrně zatěžovali svaly na zádech. Jak na to jít tedy správnou cestou?

Na pár tipů, jak se zbavit tuku na břiše, se podívejte v tomto videu na YouTube, kanál Gravity Transformátoru - Fat Loss Experts:

Zdroj: Youtube

Se správným dechem

Bez cvičení plochého a pevného bříška nedosáhnete, to je prostě fakt. Je však důležité vždy volit odpovídající pohyb vaší kondici a nikdy nezapomínat na správné dýchání. Cviky, které byste prováděli bez adekvátního dechu, by mohly naopak v těle nadělat někdy i dost bolestivou neplechu. Jak na to jít správně?

close info Shutterstock zoom_in Pohyb je důležitý v každém věku.

Názor odborníka

Trenérka Zuzana Bičíková se k této problematice jasně vyjadřuje: „Většina lidí cvičí špatně. Stále mají v hlavě, že čím víc opakování jednoho cviku zvládnou, tím vypracovanější bříško budou mít. Jenže z vlastních zkušeností vím, že to je nikoli o kvantitě, ale o kvalitě. A hlavně je to hodně o dechu. Když se lidé naučí správně dýchat, aktivovat tělesné jádro neboli CORE, nejenže už nebudou muset břicho jinak posilovat, ale také přestanou přetěžovat bedra a nebudou je bolet záda.“

Proč je dech důležitý

Břicho je důležitou částí středu těla, která ovlivňuje zásadně jeho celkovou stabilitu a pohyb. Při chůzi a sedu by mělo být břicho mírně stažené, tedy lehce aktivní, aby podporovalo páteř a bránilo možné nerovnováze organismu. A způsob, jak můžete efektivně posílit vnitřní svaly břicha, které jsou sice neviditelné, ale nezbytné pro správnou funkci těla, je brániční dýchání.

Pokud byste se zaměřovali pouze na posílení povrchových svalů břicha, možná se budou tvarovat do vysněného pekáče buchet, ale jejich tělesný střed bude stále oslabený. Jak to můžete jednoduše zjistit?

Test na jedné noze

Pokud si chcete ověřit, jak máte či nemáte zpevněný tělesný střed neboli jádro, využijte k tomu trik, kdy si ve vzpřímeném postoji stoupnete na jednu nohu. Když neudržíte balanc, je to jasná odpověď, že byste měli střed břicha začít aktivně posilovat.

Často to poznáte i na již zmíněné časté bolesti v bedrech. Jakmile bude tato oblast těla dostatečně silná, budete chodit více narovnaní, stejně tak se budete více opírat do nohou a váš celý organismus začne nejen lépe fungovat, ale vaše figura bude vypadat jak ze žurnálu. A odměnou vám bude i nádherné pevné břicho.

close info Profimedia zoom_in Test na jedné noze odhalí, proč máte tlusté břicho.

Jak správně používat dech

Pokud zvolíte jakékoliv cviky nejen na břicho, měli byste vědět, že existují tři typy dechu. Které to jsou?

Prvním je dýchání klidové, tedy dech, který používáme při odpočinku a také během spánku, kdy přirozeně dýcháme do břicha.

Druhým typem je dýchání krizové a v tomto případě při něm dýcháme do ramen. Zpravidla k němu dochází ve stresových situacích a nevědomky v něm setrváme po dlouhou dobu. Bohužel se v těchto momentech přetěžují trapézové svaly, důsledkem čehož jsou právě časté nepříjemné migrény a bolesti krční páteře.

Třetím způsobem je zmíněné dýchání brániční, které je pro pevný střed těla naprosto nejdůležitější. Používejte ho při cvičení a dalších pohybových aktivitách. A jak ho správně provádět? Nadechujte se při něm do hrudního koše, ne však do horní části, ale do spodních žeber, která se díky tomu aktivně rozpínají. Během fáze výdechu se bříško automaticky zatáhne.

Zdroje: www.tetadrogerie.cz, www.idnes.cz, www.fit-day.cz