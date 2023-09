Trpíte na tmavé kruhy pod očima nebo otoky očí? A víte, co s tím dělat? Podívejte se s námi na pár fíglů, jak se těchto nepříjemností zbavit pomocí osvědčených babských rad.

Co dělat s kruhy pod očima vám poradí také AbrahamThePharmacist čili „lékárník Abrahám“ v tomto videu:

Proč máte tmavé kruhy pod očima?

Na kruhy pod očima trpí ženy i muži a není to jev, který by byl ve většině případů spojovaný se zdravotními obtížemi. Pod jemnou kůží okolí očí mohou žilky prosvítat a je to právě krev, která způsobuje tmavou barvu. Může jít také o zbarvení kůže, to se však projevuje především u lidí se snědší či přímo tmavou pokožkou. I když se tmavé kruhy pod očima většinou zdravotních problémů netýkají, někdy se vyskytují také u lidí s onemocněním štítné žlázy nebo žlučových cest.

Spánek očím prospívá

Jelikož je hlavní příčinou především nedostatek spánku, jako první řešení se nabízí spánkový deficit dohnat a vrátit očím jednoduše přirozený vzhled dostatečně dlouhým a klidným odpočinkem. Za tmavými kruhy se může také skrývat dehydratace, alergie či nezdravý životní styl.

close info Profimedia zoom_in Nedostatek spánku a dehydratace jsou hlavními příčinami tmavých kruhů pod očima.

Obklady na tmavé kruhy pod očima

Jaké další triky na tmavé kruhy pod očima můžete vyzkoušet? Rozhodně se doporučují vychlazené čajové sáčky či vyšší polštář tak, jak to zmiňoval lékárník Abrahám, ale jsou tu i další fígly.

Okurky jsou příjemně chladivé

Mezi osvědčené patří také obklad z plátku okurky. Uvidíte, že to je dokonce velmi příjemné a za pár minut bude okolí očí významně pěknější, ať už bojujete s kruhy či opuchlýma očima.

Pomůžou i obyčejné brambory

Stejně tak se doporučují obklady i z brambor. Můžete si na oči položit plátky brambory nebo ji nastrouhat, do šťávy namočit vatové tamponky a ty přiložit na oči. Vhodné je, aby byly obklady studené, což napomáhá také proti otokům v okolí očí.

Maska našich babiček: z mléka a chleba

Mezi babské rady patří například pleťová maska z mléka a chlebové střídky. Tato maska z chleba nasáklého mlékem se používá především při chronicky podrážděném okolí očí, tedy například i při alergiích. Masku nechte 10 minut působit, pak opláchněte a opakujte denně zhruba týden.

close info shutterstock.com zoom_in Maska z mléka a chleba pomůže eliminovat tmavé kruhy pod očima.

Zesvětlování tmavé pokožky pod očima

Pokud je ve vašem případě na vině ztmavnutí pokožky, můžete vyzkoušet pastu ze sody. Jedlou sodu rozmíchejte v trošce vody, aplikujte pod oko a nechte chvíli působit. Soda má mírné zesvětlující účinky a může postupně pomoci pokožku zesvětlovat.

Domácí růžová voda

Stejně tak se používá růžová voda čili odvar z okvětních lístků růže. Růžovou vodu aplikujte tamponkem pod oko a nechte čtvrt hodiny působit. Poté opláchněte vlažnou vodou. Ideálně tuto proceduru opakujte každý den.

Zdroje: insider.com, wellness.guide, casnazdravi.cz