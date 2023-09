close info 123RF

Kateřina Jelínková 26. 9. 2023 8:03 clock 3 minuty video

Co jsou to tak zvané trans tuky nebo trans mastné kyseliny? Pro tělo jde o látky nebezpečné, ale výrobci zvláště nejrůznějších sladkostí je využívají s velkou radostí. Kde všude se s nimi můžeme setkat a jak se chovat, abychom se jejich konzumaci co nejvíce vyvarovali?

Trans mastné nenasycené kyseliny se svojí chemickou strukturou podobají tak zvaným nasyceným mastným kyselinám, které pro náš organismus rozhodně dobrou službu nedělají. Vznikají při umělém ztužování tuků a najdeme je například prakticky ve všech polevách, ale můžeme si je “vyrobit” také při dlouhodobém smažení ve stejném oleji, tedy například u stánku rychlého občerstvení. Pro mnohé lidi překvapivě se s nimi nesetkáváme v tak velké míře v margarínech, ačkoliv se traduje, že právě tato potravina je jejich hlavním zdrojem. Kde se o tomto problému dozvíme víc? Třeba na youtube kanálu Vím, co jím: Zdroj: Youtube Pozor na levné čokolády Pokud bychom se chtěli konzumace trans tuků co nejvíce vyvarovat, pak bude dobré omezit nákup některých snadno předvídatelných zdrojů. Kromě již zmiňovaných polev na sladké pečivo jde o podezřele levné “čokolády”, tedy o jejich náhražky, kde bychom často kakaové máslo, které má tvořit jejich hlavní složku, hledali jen těžko. Pak jsou tady také zmrzliny a další mražené krémy, stejně jako hotová těsta, která najdeme v obchodech v mrazicích pultech. Pozor bychom si ale měli dát také na rostlinné náhražky mléčných výrobků, zvláště na šlehačku. Také v ní bude více trans mastných nenasycených kyselin, než kolik bychom chtěli do těla dostat, aniž bychom se začali obávat o svoje zdraví. Obejdeme se bez dortů? Připomínat v souvislosti se snahou o zdravý životní styl skutečnost, že dorty a cukroví nejsou tím pravým, po čem bychom měli v obchodech koukat, je snad docela zbytečné. Přesto si při každém nákupu raději znovu uvědomme, že právě v těchto výrobcích se kromě velkých dávek cukru dočkáme také vysokého obsahu zmiňovaných nezdravých tuků. close info 123RF, serezniy zoom_in Dejte si pozor, jak kvalitní čokoládu kupujete – sobě a hlavně dětem Ne vše české musí být také "hezké" Možná se někteří z nás při nákupech orientují hlavně podle země původu té které potraviny a tak nějak automaticky upřednostňujeme ty naše, domácí a tedy i zdánlivě poctivé potraviny. Jenomže ona to vůbec nemusí být pravda. Zatímco naše legislativa obsah trans tuků ve výrobcích ke konzumaci neřeší, takoví Rakušané, Švýcaři, Švédové nebo Dánové jsou povinni dodržovat velmi přísné normy a obsah trans mastných nenasycených kyselin dokonce uvádět na obalu výrobku. K tomu jsme se v Česku prozatím nepropracovali. Hrozí cukrovka i vysoký cholesterol Proč se vlastně o těchto látkách tak často hovoří? Je to jednoduché, nejde totiž vůbec o nic, co bychom měli ve větší míře konzumovat. Snadno by se totiž mohlo stát, že se brzy začneme potýkat se zdravotními problémy a budeme přemýšlet, jak snížit hladinu špatného cholesterolu pod únosnou hranici. Stejně tak není vyloučeno rozvinutí cukrovky druhého typu, tedy té, za kterou si z většiny můžeme sami svým nezdravým životním stylem. A pozor by si měly dát hlavně nastávající maminky, které neživí jen sebe, ale také svoje ještě nenarozené dítě. I na ně může mít konzumace vyšších dávek trans tuků neblahé účinky. Bude proto víc než důležité naučit se trans tuky hledat a hlavně se jim stranit. Budeme tak žít lépe a snad i déle bez zdravotních problémů. Související články close Vaření a recepty Jak rychle zhubnout tuky? Ketózou gallery 10 close Vaření a recepty Tuky pro dobré pečení, podle čeho je vybírat Zdroje: plzen.rozhlas, vitalia, prozeny

