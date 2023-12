Je nepříjemný a může nám přidělat spoustu problémů. Kašel je zdánlivě banálním onemocněním, na které jsme zvyklí od malička a víme, že se s ním čas od času zkrátka musíme poprat. V takovou chvíli se hodí i rady našich babiček. Věděli jste, že mohou pomoci obyčejné skořápky z ořechů?

Vánoce jsou obdobím, kdy většina rodin spotřebuje pravděpodobně největší množství vlašských ořechů z celého roku. Není divu, vždyť se přidávají do těsta na cukroví a často i na jeho ozdobu. Jestliže až do této chvíle čekaly vlašské ořechy na svoji příležitost ukryté ve skořápkách, možná také řešíte téměř nerudovskou otázku: kam s nimi. Jistě – mohou přijít do biologického odpadu, můžeme je hodit do ohně, pokud doma topíme klasicky nebo máme krb. A nebo je také můžeme využít jako přírodní lék proti kašli.

Video v youtubovém kanálu Léčivé bylinky ukáže, jak prospěšné mohou být obyčejné skořápky z vlašských ořechů:

Jsou plné účinných látek

Ořechové skořápky obsahují, aniž by na to vypadaly, velké množství užitečných látek, jako jsou třeba hořčík, draslík, zinek, nebo třeba železo. Kromě toho v nich najdeme také poměrně vysoký obsah jódu, vitamíny A, B, C i E, proteiny, alkaloidy a další látky, které pomáhají našemu organismu při posilování imunity a v boji s již probíhajícími infekcemi. Naučme se lépe využívat zdánlivě nepotřebné dary přírody a budeme z toho mít prospěch, o němž se nám ani nezdá.

Namočit a povařit

Jak využít ořechové skořápky, aby udělaly tu nejlepší službu? Možná jste už někdy slyšeli o skořápkovém nebo také ořechovém čaji. Připravíme jej stejně snadno, jako ten obyčejný, jen je třeba počítat s delším časem na přípravu. Skořápky budeme muset naložit do hrnce s vodou, kde se budou máčet alespoň půl dne. Po této době postavíme hrnec na plotnu, vodu přivedeme k varu a necháme povařit přibližně deset minut. Hotový výluh slijeme a dochutíme podle vlastního uvážení. Lepší než cukr bude v každém případě med, který díky svému složení podpoří boj těla proti infekci.

close info Varavin88 / Shutterstock.com zoom_in vlašské ořechy - zázrak z přírody

Když nemůžete čekat...

Je tady ještě jedna, rychlejší, metoda vaření skořápkového čaje. Nemáte-li čas zbytky po vyloupaných vlašských ořechách nechat půl dne louhovat, budete je jen muset vařit přece jen o něco déle. Měla by stačit půlhodina, ale pár minut navíc přidá odvaru větší sílu. Čaj bychom měli pít několikrát denně po dobu boje se suchým kašlem. Jeho léčba by se tím měla výrazně zkrátit. A pozor: tento čaj je velmi prospěšný také pro lidi, kteří bojují s cukrovkou.

Na kašel i na vlasy

Kromě boje s virózami může odvar ze skořápek pomoci také třeba v péči o vlasy. Budete-li šampón místo obyčejnou vodou oplachovat odvarem z ořechů, měli byste se přibližně po měsíci pravidelného používání dočkat silnějších, lesklejších a také zdravějších vlasů.

