Můžete jíst třešně denně? Čtyřikrát týdně nebo snad raději vůbec ne? O třešních se povídá všelicos, ale je to především chutné ovoce, které obsahuje spoustu prospěšných nutričních látek. Víte, jak moc jsou třešně zdravé a co s vám udělají, když je budete jíst denně?

Třešně: Nejen chutné ovoce

Jó, třešně zrály! Respektive to, co z třešní po nešťastných mrazících zůstalo. I když se zdá, že letošní třešňová sezona bude slabá, neznamená to, že nebudou třešně žádné. Mysleli jste někdy na to, jak je to s přejídáním se třešněmi, nebo zda je vůbec dobrý nápad jíst třešně denně?

Pokud se rozhodnete použít třešně třeba do koláče, určitě je dobrý nápad vypeckovat je. Jak na to vám ukáže pan Cuketka v tomto svém příspěvku. Jde to všelijak, podívejte! Tento a další příspěvky především o pečení a vaření najdete na YouTube kanálu Cuketka.cz.

Zdroj: Youtube

Co nabízejí třešně?

Než se pustíme do toho, co všechno s vámi mohou třešně udělat, měli byste vědět, že zkazky o zažívacích problémech po konzumaci třešní nejsou liché. Třešně jsou bohaté na všemožné typy sacharidů, které vedou ke kvašení, a proto rozhodně mohou způsobit zažívací potíže, a to především citlivějším osobám.

Stejně tak mohou i třešně být alergenem. Taková alergická reakce se však neprojevuje zažívacími obtížemi, ale spíš svěděním, otoky a zhoršeným dýcháním.

Třešně, stejně jako většina veškerého ovoce, jsou bohaté nejen na vodu, antioxidanty, vlákninu a cukry, ale také řadu dalších zajímavých nutričních látek. Především jde o vitaminy jako C či vitaminy skupiny B. Z minerálů jde především o draslík, fosfor, vápník, hořčík a v malém množství i zinek, železo a mangan.

Třešně jsou ohromně zdravé a napomáhají činosti srdce i trávícího ústrojí.

Co se stane, když budete jíst třešně denně?

Díky zmíněným látkám mohou i třešně pozitivně ovlivnit obranyschopnost těla či trávícího ústrojí.

Antioxidanty, ze kterých lze vypíchnout především kvercetin a antokyany, fungují protizánětlivě a proti oxidačnímu stresu. Podílejí se především na zlepšení stavu artritidy nebo také dny, díky níž se v kloubech tvoří krystalky kyseliny močové.

Třešně jsou navíc bohaté na melatonin, což je hormon, který velmi úzce souvisí se spánkem. Díky třešním tedy můžete také lépe usínat a celkově si užít kvalitnějšího odpočinku. Samozřejmě jen v rámci normálních návyků a zdravého životního stylu. Ani třešně nepřeperou litr kávy na noc.

Slyšeli jste někdy o tom, že tvar a vzhled ovoce může mít něco společného s tím, na jaké orgány tento konkrétní plod pozitivně působí? Lidská mysl hledá ve všem vzorce a příčiny, a tak si vymyslela i to, že třešeň má tvar právě takový jako srdce.

Ať mají tvary ovoce skutečně nějaký význam nebo jde jen o šťastnou náhodu, v třešních obsažené polyfenoly jsou skutečně důležité také pro zdraví srdce a celého kardiovaskulárního systému. Pravidelná konzumace třešní je spojovaná také s redukcí hladiny cholesterolu.

Třešně není nutné jíst po kilech, ani čtyřikrát denně. Spíš se doporučuje každodenní pravidelná konzumace, aby tělo mohlo tyto látky využívat průběžně a pokud možno i dlouhodobě. Miska třešní vám pak může pomoci nejen se spánkem, ale i cholesterolem a srdcem či záněty kloubů.

