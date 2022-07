Třešně mají tukožroutské schopnosti: Proč by je ženy nad 50 měly jíst ve velkém?

Ach, ta (přebytečná) kila! Také vás tíží? Zkuste se jich zbavit pomocí třešní.

Třešně jsou sladké, osvěžující a hlavně – teď mají svou vrcholnou sezónu. K dostání jsou skoro všude – včetně supermarketů, soukromých prodejců, ale narazíte na ně i na venkovských alejích podél cest či v ovocných farmách, kde si za úplatu můžete nasbírat plný koš.

Aby vám třešně mohli pomoci s úbytkem kilogramů, měli byste je zahrnout do svého jídelníčku.

Čistička těla

Velkou předností třešní podle vědců je, že mají detoxikační účinky. Vyčistí váš organismus od jedů, těžkých kovů a toxinů. Pro vaše orgány to bude příjemný restart a začnou konečně pracovat tak, jak mají. A to se týká i vašeho trávení. Mimochodem, věděli jste, že v třešňových slupkách jsou živiny, které podporují rychlejší spalování a zároveň jsou přírodním lékem proti zácpě? Dalším bonusem tohoto červeného ovoce je vitamin C, fosfor a draslík. Tahle trojčlenka je balzámem na nervy, které při redukční dietě dostávají pěkně na frak. Dejte si hrst třešní a uvidíte, že se budete cítit skoro lépe než po dortíku z cukrárny.

Bourač břišního tuku

A teď ta nejlepší zpráva: Vědci zjistili, že třešně mají skvělou „tukožroutskou funkci“. Látky, které obsahují, totiž odbourávají nebezpečný břišní tuk! Což je dobrá zpráva pro muže a ženy ve středním věku. Ale potěší i dámy, kterým příroda nadělila postavu typu „jablko“ - tedy objemnější horní polovinu těla a extra štíhlé nohy. Patříte mezi ně?

Ranní dávka vitaminů

Aby vám třešně mohli pomoci s úbytkem kilogramů, měli byste je zahrnout do svého jídelníčku. Nutriční terapeuté doporučují dávku 250 – 500 g třešní denně. Ano, je to hodně, ale zase je potřeba využít třešňovou sezónu, která je krátká a může vám přinést spoustu dobrého. Neříkáme, že samotnými třešněmi zhubnete na ideální váhu. Nicméně ovoce vám může pomoci docílit vaší vysněné štíhlé postavy. Způsobů, jak můžete třešně konzumovat, je spousta. Kromě jogurtů, kaší, celozrnných palačinek (galetek) je můžete přihodit i do svého ranního smoothie.

Třešňové smoothie (skvělá verze snídaně)



Připravte si:

300 g čerstvých třešních

1 bílý jogurt (150 g)

1 banán

½ lžičky vanilkového extraktu

100 ml studené vody



Postup přípravy:

Všechny ingredience vložte do mixéru a rozmixujte. Nápoj pak podle potřeby nařeďte studenou vodou, aby nebyl příliš kašovitý. Pokud vám přijde málo sladký, můžete do něj přidat nějaké přírodní sladidlo nebo med.

Ještě dalších 5 důvodů proč jíst třešně:

Fugngují jako doping. Pokud jste tedy s energií na bodu mrazu, hrst třešní vás „nakopne“ a budete se cítit líp. Třešně údajně také zlepšují náladu. Tak to vyzkoušejte!

Křupání na dobrou noc. Paradoxně tak, jako dokážou člověka povzbudit, umí ho třešně i uspat. Proto pokud máte problémy s „počítáním oveček“, dejte si večerní porci třešní.

Vyladí váš mozek. Výzkumy prokázaly, že pravidelná konzumace třešní má pozitivní vliv na paměť. Pokud máte před zkouškami (škola, řidičák, rekvalifikace) tak neváhejte a zajeďte si pro chrupky.

Mají protizánětlivé účinky. Což je dobrá zpráva pro sportovce (ale i pro lidi s artritidou) – pijte třešňový džus! Osvěží vás a sníží bolestivost vašich obtíží.

Zdroje: www.ovoce-a-zelenina.zdrave.cz, www.bety.cz