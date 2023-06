Starodávný krvavě rudý zdravotní zázrak: Třezalkový olej si teď snadno vyrobíte

Proč kupovat to, co nám nebízí příroda zadarmo a navíc v té nejlepší biokvalitě? Vyrobte si doma slavný, bezmála zázračný třezalkový, nebo chcete-li Janův olej. Právě na přelomu června a začátku letních prázdnin je ten nejlepší čas na sběr třezalky.

Třezalkový nebo také Janův olej je ideálním pomocníkem při problémech s těžko se hojícími ranami, ale i při spáleninách či pohmožděninách. Usnadňuje a zrychluje hojení a kromě toho uleví i od bolesti. Komu by to bylo málo, může se spolehnout také na pomoc se zjemněním pokožky. Nemusíte ho draze kupovat v obchodě, snadno si ho vyrobíte sami doma.

Jak na třezalkový olej?

Výroba třezalkového oleje není nijak složitá. Nejprve si samozřejmě musíme obstarat dostatečné množství třezalkových květů a poupat, které oproti mnoha jiným bylinkám sbíráme za plného slunečního svitu. Natrhané květy je potřeba nechat několik hodin odpočinout a následně můžeme začít s výrobou samotného oleje. K tomu budeme potřebovat skleněnou lahev, nejlépe velkou zavařovačku. Celou ji naplníme třezalkovými květy a zalijeme skutečně kvalitním olejem. Ideální je olej olivový. Žádný kvítek by přitom neměl zůstat nad hladinou.

Třezalka tečkovaná pomůže také těhotným i kojícím ženám Zdroj: Pixabay

Trpělivost je nutná, ale vyplatí se

Další postup chce trochu času, ale bude probíhat téměř bez našeho přičinění. Nejprve necháme lahev několik hodin otevřenou, přičemž by měla stát na sluníčku. Následovat bude fáze, kdy budoucí Janův olej v lahvi dobře zavřeme čistým víčkem a necháme stát na slunci tak dlouho, než olej zčervená. Nebude to hned, je třeba počkat minimálně měsíc, ale výsledek bude stát za to, zvlášť když denně směs protřepeme a umožníme květům uvolnit ještě více léčivých látek.

Rudý olej je hotový

Když je olej krvavě rudý, přelijeme jej přes husté plátno do tmavé sklenice, ve které jej budeme uchovávat až do spotřebování. Využití je ale tak všestranné, že to patrně nebude dlouho trvat. Kromě zmiňovaného hojení ran jej jistě uvítají budoucí i novopečené maminky v přípravě na porod i k ošetření poškozených bradavek. Jde o přírodní pomoc, kterou je možné použít i v době kojení. A protože ránou, kterou chceme rychle zacelit, je i jizva po císařském řezu, pomůže třezalkový olej i v tomto případě. Z dalších problémů se můžeme zaměřit na zmírňování problémů s hemeroidy nebo křečovými žílami, s bolestí zad nebo při revmatu.

Třezalku poznáte snadno

Kde najdeme třezalku tečkovanou? Téměř kdekoliv. Roste na zahrádkách i na lukách, kde ji rozhodně nemůžeme přehlédnout kvůli krásně žlutým květům a listům, které jsou posety drobnými tečkami. Podíváte-li se na ně proti světlu, uvidíte, že jsou tyto tečky průsvitnější než ostatní části listu. A kdo by stále ještě pochyboval, může rozemnout okvětní lístek mezi prsty. V okamžiku bude mít jasno, protože se uvolní rudé barvivo, které nakonec dá finální podobu Janovu oleji. K záměně tedy dojít nemůže a my si s klidem připravíme doslova zázračný domácí, krvavě rudý Janův olej.

