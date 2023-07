Tři piva jsou podle průzkumu česká norma: Kolik piva denně prospívá zdraví?

To se ví, že jsme stále na špici mezi největšími konzumenty piva a alkoholu. Češi jsou na své popíjení také spíš hrdí a málokdo vidí problém v konzumaci alkoholu v množství u nás zcela běžném. Jsou tři piva problém nebo ne? Většina z nás se domnívá, že je to ještě v pořádku.

Tři piva denně nepovažujeme za problém

O konzumaci alkoholu se tvrdí, že může být do určité míry prospěšná a každý druhý si panáčky preventivně léčí útroby při dovolených v zahraničí nebo když na něj leze chřipka.

Jak je to ale s alkoholem, zdravím a lidským organismem? To vám poví výživový specialista Petr Havlíček ve videu:

V České republice se ročně spotřebuje okolo 9,7 litru čistého alkoholu na osobu. V porovnání s vývojem v ČR nejde o maximum či minimum. Konzumace alkoholu sledovaná od revolučního roku 1989 byla nejvyšší v roce 2005 a 2006, kdy činila 10,2 litru. Nejnižší údaje byly zapsány v porevolučních letech a od již zmíněného maxima se takříkajíc plácáme víceméně na stejném místě. Během pandemických dvou let bylo zaznamenáno mírné snížení, nicméně nejde o nijak dramatický propad. Pili jsme dál, ale doma.

Národ pivařů

Zajímavé je, že podle průzkumů Národního ústavu duševního zdraví nebo České koalice proti tabáku, jehož konzumace také souvisí s alkoholem, dotazovaní o rizicích spojených s alkoholem dobře vědí. Notoricky známá cirhóza jater je v povědomí dvou třetin, stejně tak to platí o dalších zdravotních rizicích. Nadpoloviční většina respondentů zná také někoho, kdo má podle jejich slov problém s alkoholem.

Mohlo by se tedy zdát, že si Češi problém uvědomují, ale nedbají na to. Naše tradice je hluboce zakořeněná a změnit návyky Čechů nebude jednoduché. Nicméně instituce zabývající se osvětou se snaží vštípit rozumná pravidla, a to především bezpečnost v kombinaci s řízením automobilů. Dalším cílem je naučit mládež, že bavit se jde i bez alkoholu a nepít není divné.

Pivo se u Čechů těší mimořádné oblibě. Zdroj: Syda Productions / Shutterstock.com

Kolik piv či alkoholu je dost?

Za pití s nízkým rizikem se považuje jedna sklenička piva pro ženy a dvě pro muže, s tím, že by nemělo být ani toto množství konzumováno denně, ale alespoň s dvoudenní přestávkou. Skleničkou mohou být dvě deci vína i půl litru piva, panák nebo míchaný alkoholický drink.

Rizikové pití u žen představuje dvě skelničky a u mužů tři a vyloženě škodlivé jsou tři sklenky pro dámy a čtyři pro pány.

Důležitý je však také dodatek, že neexistuje bezpečná dávka alkoholu. Rozhodně je problematické také každodenní popíjení. Neberme alkohol jako samozřejmost či zakončení každého dne. Je to jen o zvyku. Instituce sledující konzumaci alkoholu u nás také nabádají, abychom se naučili dát si občas pauzu, i to se totiž počítá. Děláte to?