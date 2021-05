Co se stane s tělem, když budete třicet dní pít jen vodu?

Jen voda. Všichni víme, že je pro nás nezbytná a že ji naše tělo nejen potřebuje, ale je z ní z velké části i vytvořeno. Všichni ji pijeme, ale není rozhodně jedinou tekutinou, jíž přijímáme. Zamysleli jste se někdy nad tím, co by se stalo, kdybyste na měsíc vyřadili ze svého života jakoukoli jinou tekutinu, ale pili jen vodu:

Výsledky jsou skutečně překvapivé. I když budeme dělat všechno to, co děláme běžně, nebudeme měnit ani omezovat jídelníček, ale vynecháme džusy, alkohol, kávu, čaj, jakékoli jiné tekutiny, naše tělo se neskutečně zregeneruje! A to dokonce i bez úpravy každodenní zátěže! A navíc ušetříme spoustu peněz!

Náš organismus nám bude vděčný

Každá buňka v našem těle potřebuje ustavičně vodu. Tu jim dodáváme, ale bohužel máme tendenci ji nějak upravovat, měnit, ochucovat, vylepšovat… Pijeme džusy, ovocné šťávy, vodu sycenou, ochucenou, slazenou, citronovou, a samozřejmě několik káv denně a večer obyčejně čaj. O alkoholu a mléčných výrobcích ani nemluvě.

Třicetidenní pití vody. Pouze vody. A s naším tělem se stane zázrak! Zdroj: Profimedia

Kreativita a zlepšení myšlení

Jak uvedl časopis Neuroscience, po 30 dnech pití jen a pouze vody nás náš mozek překvapí rychlejšími reakcemi. Jedním z nejdůležitějších stimulantů pro něj je totiž právě voda. Budeme se lépe soustředit a jasněji uvažovat a myslet. Vypijeme-li každý den 8-10 sklenic vody, a ničeho jiného, naše poznávací schopnosti se zvýší až o 30 procent!

Mladší a svěží vzhled

Dostatečný pitný režim zpomaluje proces stárnutí pokožky, v níž udržuje vláhu. Zvlhčuje ji a udržuje měkkou, hladkou, pružnou, zářící, mladou, zdravou a bez vrásek. Totéž platí i pro svalovou tkáň našeho obličeje.

List Daily Mail uvedl případ ženy, která po důsledném třicetidenním pití čisté vody vypadala o deset let mladší. K rozhodnutí pít pouze čistou vodu ji přivedly věčné bolesti hlavy a špatné trávení, proto se rozhodla pít kolem tří litrů vody denně a problémy zmizely.

„Upřímně řečeno jsem si nemyslela, že v tom může být nějaký velký rozdíl. Ale teď se na sebe dívám do zrcadla a nemůžu věřit, že jsem to já. Mívala jsem tmavé kruhy pod očima, povadlou pleť. Teď si vybavuju, že naposledy jako dnes má pokožka vypadala, když jsem vyšla z puberty. Je to fakt neuvěřitelná změna. Cítím se mnohem lehčí, mnohem zdravější, jsem štíhlejší… a jediné, co to způsobilo, je kromobyčejná voda,“ dodala dvaačtyřicetiletá žena.

Voda by měla být běžnou součástí našeho jídelníčku. Ne džusy, šťávy, ani káva! Zdroj: Profimedia.cz

Posílení srdce

Voda působí příznivě i na srdce – snižuje riziko srdečního kolapsu, protože krev řídne a klesá krevní tlak. Dáte-li si každý den před spaním sklenici vody, snižuje se riziko srdečního kolapsu a infarktu myokardu a zajistí se snadnější dodávka kyslíku srdci i ostatním orgánům.

Americký časopis Journal of Epidemiology and Community Health zveřejnil výsledky šestiletého výzkumu, který ukázal, že u lidí, kteří pili více než pět sklenic vody denně, byla úmrtnost na srdeční kolaps o 41 procent nižší než u těch, kdo pili jen dvě sklenice za den.

Utužení imunity

Voda je katalyzátorem obnovy organismu a optimalizuje všechny jeho funkce: Udržuje výkon ledvin a jater na správné úrovni. A právě ledviny a játra zodpovídají za detoxikaci organismu, za odstranění odpadů a solí z krve. Pravidelné pití čisté vody stabilizuje pH organismu, snižuje výskyt kamenů a písku v ledvinách, brání vzniku úporných bolestí hlavy i jiných orgánů.

Zpevnění kostí

Voda působí pozitivně i na naše kosti – pomáhá zachování chrupavek, klouby se pohybují hladčeji a poškození vyvolaná jejich zátěží jsou menší.

Pijete-li pouze vodu, orgány se očistí a postupně začne ubývat i břišní tuk Zdroj: Shutterstock.com

Vedlejší efekt – ztráta váhy

Pijete-li pouze vodu, toxiny budou z vašeho těla mizet. Orgány se očistí a postupně začne ubývat i břišní tuk. Neděste se – váha vám nejprve poněkud stoupne, protože tělo bude kumulovat nečekané množství čisté vody, Po nějaké době se však přepne na nový režim. Voda navíc funguje jako brzda konzumace potravy, takže budete spotřebovávat méně kalorií a hubnout.

Kalifornská dietoložka Andrea N. Giancoli radí vypít vždy půl hodiny před jídlem jednu nebo dvě sklenice vody. Zlepšíte si tak trávení a nesníte více, než skutečně potřebujete.

Lepší metabolismus

Pravidelné pití vody stimuluje také látkovou výměnu, bez ohledu na to, co jíme. Vypijeme-li půl litru vody každé ráno hned po probuzení, zvýšíme metabolismus o 24 %. A metabolismus je přímo zodpovědný za chemické reakce v těle.

Tak co, zkusíte to? Zapomeňte na pouhý měsíc na kávu, džusy, smoothie a koktejly. I na alkohol. Voda léčí!

Zdroje: www.prokondici.cz, www.zeny.cz a www.idnes.cz