Chcete mít kvalitní a plnohodnotný spánek? Poradíme vám trik na spaní, který je podložen vědci.

Spánek je základní životní potřebou, stejně jako jídlo a voda. Jeho kvalita se odráží na našem celkovém zdravotním stavu a značně ovlivňuje i naši psychiku a náladu. Pokud máme spánku nedostatek, náš organismus je unavený a bez energie. Velice snadno se pak přidá i podrážděnost a nesoustředěnost. Pokud trvá tento stav dlouhodobě, mohou se objevit i nepříjemné bolesti hlavy a deprese. Jestliže se chcete těmto zdravotním neduhům vyhnout a spát plnohodnotným spánkem, dejte na osvědčené rady odborníků.

Na tipy, jak zlepšit spánek, se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Jakub Enžl:

Zdroj: Youtube

Nekvalitní spánek je postrachem doby

V současné době bohužel postihuje špatná kvalita spánku téměř 74 % dospělých jedinců. Často je doporučováno, že by měl každý z nás spát 8 hodin, během zimního období i déle. Pokud však opravdu chcete zlepšit svůj spánek, pak je podle vědců mnohem důležitější jiný fakt! K čemu opravdu díky svým výzkumům došli?

close info Profimedia zoom_in Jestli chcete v noci kvalitně odpočívat, stanovte si pravidelnou dobu, kdy budete chodit spát.

Základem je pravidelnost

Jestli chcete v noci kvalitně odpočívat, stanovte si pravidelnou dobu, kdy budete chodit spát. V tom totiž tkví „jádro pudla“. Stačí jen tento pravidelný režim začít realizovat. Výsledkem vám bude pevnější zdraví a zcela jistě i lepší nálada. Vědci došli k závěru, že ze všeho nejlepší je nejen chodit spát ve stejnou denní dobu, ale pokud to jde, tak i vstávat. Opírali se i o předchozí výzkumy, které často dávali do přímých souvislostí, že nedostatečný spánek má bohužel velký podíl kromě jiných zdravotních neduhů i na předčasném umírání.

I méně hodin spánku s větším efektem

Dle nových poznatků vám však zajistí dlouhověkost a odolný a zdravý organismus i 6 hodin spánku, ovšem jen když půjdete spát ve svůj pravidelný čas. Potvrzují to i slova Matta Walkera, neurologa a ředitele Centra pro vědu o lidském spánku na Kalifornské univerzitě, který řekl: „Nejen to, kolik hodin spíte, je důležité, ale momentálně se v hledáčku objektivu objevil důležitější fakt, a to je pravidelnost.“

close info Profimedia.cz zoom_in Kvalitní spánek je základem pevného zdraví.

Bonusy pravidelného spánku

Výzkumu se zúčastnilo 60 977 účastníků britské Biobanky s průměrným věkem těsně pod 63 let a během necelých 8 let jich zemřelo 1859. Odborníci došli k závěru, že vyšší pravidelnost spánku souvisí s o 20 až 48 % nižším rizikem úmrtí z různých příčin, s o 16 až 39 % nižšími riziky úmrtnosti na rakovinu, s o 22 až 57 % nižším rizikem kardiometabolické úmrtnosti, kam spadá například diabetes typu 2 či zánět nebo komplikace související s obezitou. Zajímavostí také je, že délka spánku neovlivnila úmrtí na rakovinu, ale pravidelnost spánku ano.

Zdroje: www.huffingtonpost.co.uk, www.academic.oup.com, www.workinmind.org