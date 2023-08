Jak se dožít co nejvyššího věku? Existuje několik způsobů a 3 pilíře. Podívejte

Lidský život je krátký. Vy si ten svůj můžete ale krapet prodloužit. Stačí, když budete dodržovat pár zásad. Které to jsou?

Průměrný Čech se dožije 76 – 82 let. To v dnešní době už není tak vysoké číslo. V Japonsku se senioři dožívají stovky (a někteří dokonce i více) let, a tak i u nás stále více lidí touží po delším životě. Podle vědců nemusí jít jen o zbožné přání. Profesorka Becca Levy z Yale Univerzity ve své knize Breaking the Age Code zmiňuje pár věcí, které lidský život prodlouží o několik let. Vyzkoušejte je a třeba také dosáhnete své vytoužené „stovky“.

Na videu se dozvíte více o třech pilířích dlouhověkosti:

Přehodnoťte vztah ke stáří

Pro spoustu lidí je stáří doba, kdy chátrá tělo i duše. Jistě, přibývající léta se na kondičce podepíšou – můžete se cítit více unavení a nic se vám nechce. Ani tělo či kůže nevypadá jako zamlada. Kůže je povislá, svalstvo postupně nahradí tuk a vlasy se obarví do šedého či bílého odstínu.

Všechny tyhle projevy jsou přirozené, nicméně neznamenají žádný konec života. I senioři mohou být šťastní a radovat se z každého dne. A to je podle vědkyně Becca Levy ten hlavní klíč ke zdraví a dlouhověkosti – pozitivní myšlení! Podle Levy jsou pozitivně myslící lidé zdravější, mají lepší paměť, pohyblivost a jsou i odolnější proti demenci.

Neztotožňujte se s davem

O seniorech se obecně říká spousta nesmyslů. Že jsou neschopní, zpomalení, hloupí, zatrpklí, neproduktivní, naivní. Zkrátka někteří lidé si ze starších spoluobčanů dělají terč svých vlastních frustrací. Jistě, ve starším věku člověk není výkonný jako v mládí, to ale neznamená, že je nesvéprávný a nemůže si život užívat.

Každý jednou zestárne, ale s vyšším počtem svíček na dortě život nekončí. Vzpomeňte si na slavné lidi, kteří si vitálnost, kreativitu a moudrost udrželi do zralého věku. Takoví Pablo Picasso, Soňa Červená, Michael Douglas, Sean Connery a další. Věk je jedna věc, ale osobnost člověka druhá. Myslete na to a užívejte si život na plný plyn. I ve stáří můžete být jedineční!

I v pokročilejším věku se můžete naučit pracovat s počítačem. Zdroj: Profimedia

Neberte věk jako alibi

Někteří lidé svou lenost omlouvají věkem. A tak vznikají klišé, která pak vytvářejí celkový dojem, že senioři jsou neschopní. Ale ono to tak není… Proto se vyvarujte vět, které ve skutečnosti nejsou pravda: „Už jsem na počítače starý, je to jen pro mladé…“, „Já tohle už nezvládnu, nemám na to sílu“, „V mém věku už nezhubnu…“, „Nemusím vypadat dobře, v mém věku už nikoho nezajímám…“

Způsob, jak o sobě mluvíte, okolí přebírá a vidí vás vaší optikou. Proto o sobě nemluvte nikdy negativně. Pokud se vám do něčeho nechce, neskrývejte to za věk a rovnou řekněte, že na to nemáte náladu nebo máte jiné priority. I ve stáří můžete být aktivní, ale jiným způsobem. Například můžete cestovat, pomáhat s hlídáním vnoučat, zajímat se o kulturu nebo třeba zahradničit.

Buďte aktivní a věnujte se svým koníčkům, třeba cestování. Zdroj: Profimedia

Buďte k sobě laskaví

Nikdo není dokonalý. A ani vy. Věkem můžete ztrácet sílu, krásu nebo určitou pohyblivost, nicméně spousta bonusů zůstává. A na ty se soustřeďte. Berte každé své životní období jako zkušenost, která vám přináší do života něco nového.

Starejte se o sebe – o svůj vzhled, zdraví, vztahy. Uchovejte si své sny a touhy. Prostě žijte tak, abyste se vždycky na něco těšili. Vykašlete se na obavy ze stárnutí. Na strach z nemocí. Žijete tady a teď a každý den vám může přinést spoustu skvělých zážitků. Myslete na to a budete šťastnější, zdravější, silnější a naplněnější. Pozitivní mysl je totiž schůdkem k dlouhověkosti. Tak ho v žádném případě nepřeskakujte!

Uchovávejte si pozitivní přístup k životu. Zdroj: Profimedia

Tři pilíře dlouhověkosti

1. Strava – jezte hodně ovoce, zeleniny, nízkotučného masa a pokud možno průmyslově neupravených potravin (bez konzervantů, éček, přísad).

2. Pohyb – každý den ujděte alespoň 6 – 10 tisíc kroků.

3) Stres management – snažte se co nejvíc vyhýbat stresu. Nepodléhejte špatným náladám a tlakům okolí. Dbejte na duševní hygienu.

