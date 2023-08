Jednoduché cvičení, které zlepší vaši paměť po 50: Znáte jednoduchou metodu 3P?

O tom, že bychom po padesátce měli trénovat mozek, jste jistě už slyšeli. Znáte, ale způsoby a techniky, které vám mohou pomoci? Zlepšete si paměť pomocí 3P i dalších cvičení.

Cvičit tělo nebo paměť?

Zatímco někteří z nás se obávají, že ji přestanou brzy sloužit kolena a kyčle. Jiní mají strach o hlavu a vnímání světa. Je jasné, že uvažujeme především o těch anamnézách, které máme v rodině nebo jsme se s nimi setkali příliš blízko.

I když je možné paměť trénovat kdykoli běhme života, nejčastěji nás zajímají cvičení, až když už se schyluje k problému. Tělo i intelekt budou léty slábnout, což se bude u každého projevovat trošku jinak. Jsme na tom totiž rozdílně nejen geneticky, ale také jsme prožili jiný život se svými zlozvyky i zdravou životosprávou.

Chcete-li zlepšit paměť, trénovat ji a pracovat na sobě i po této stránce, vyzkoušejte různé techniky a cvičení. ZEK vám představí 4 způsoby, jak si zlepšit paměť. Některé jsou docela zajímavé a k vyzkoušení jsou dobré všechny.

3P pro paměť

Slibovaná 3P však ZEK nezmiňuje, ale my si o nich povíme. 3P je název, který vychází z Pause, Piggyback, Practice což můžeme pro naše účely a se zachováním P na začátku přeložit jako pauza, posílení a praxe. Jde o pomůcku k technice, která napomáhá zapamatovat si nové informace vědomě pomocí tří kroků. Ptáte se, jak to funguje?

Nečekejte na stáří, paměť trénujte už nyní. Využijte například metodu 3P. Zdroj: BLACKDAY / Shutterstock.com

Jak trénovat paměť s 3 P

Uveďme si to například na typickém problému, který se netýká jen starších z nás, ale kohokoli, kdo zapomíná jména.

Hned po představení se zastavte! To je P jako pauza. Dejte si pauzu na to, abyste opravdu slyšeli celé jméno. Můžete jméno také vyslovit, nechejte se opravit nebo se klidně zeptejte ještě jednou. Nestyďte se svěřit i s tím, že vám jména nejdou. Některé situace vám dovolí i zažertovat a třeba i díky tomu si budete později lépe vzpomínat.



P jak posílení souvisí se asociací. Najděte spojení mezi novým jménem, které se učíte s něčím, co už znáte. Třeba je to jméno, které máte v rodině nebo vám připomíná něco jiného, s čím už jste se setkali. Čím zvláštnější nebo hloupější, respektive dobré k zapamatování to bude, tím lépe. Zkuste nejen verbální, ale i vizuální spojení s osobou, věcí, místem či aktivitou. Najděte si cokoli.

Praxe čili praktikování je třetím P, kterým můžete strávit libovolně dlouhou dobu. Jméno si v duchu připomínejte, znovu ho vyslovujte v konverzaci s touto nebo jinou osobou. Rozhodně však novým jménem neoslovujte partnera nebo partnerku. Nepotěšilo by je to, na druhou stranu byste si jméno nejen zapamatovali, ale partner by vám jej nějaký čas ještě navíc připomínal.

Mozek je do jisté míry možné podpořit cvičením a různými metodami. Zdroj: LightField Studios / Shutterstock.com

I metodu 3P si musíte osvojit

Nenechejte se rozhodit tím, že se vám to na poprvé nepovedlo. Roli hraje připravenost i vědomé procvičování a následování kroků 3P.

Pokud vás každé představování rozruší natolik, že jen s těží vnímáte, co protějšek říká, musíte začít hlavně v klidu. Bez obav se naučte znovu zeptat na jméno nebo jinou novou informaci, kterou si chcete zapamatovat.

