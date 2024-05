close info Profimedia

Dovolená je skoro za dveřmi, ale ani přesto jste se ještě nevzdali rozhodnutí odjet na ni o pár kilo lehčí? Pak je tady jedna metoda, která by vám mohla pomoci. Jen je potřeba zásobit se dostatečně tukem. Ano, možná je to neuvěřitelné, ale je to tak.

Hovoříme-li o tuku na hubnutí, nemáme samozřejmě na mysli pečený bůček, ten by na shazování přebytečných kilogramů zcela jistě nepomohl. Přesto ale není správné při redukční dietě striktně vysadit všechny tuky. Tělo je ke svému správnému fungování potřebuje, jen si musíme v hlavě správně srovnat, o které se jedná. Není to složité a je možné si na změnu rychle zvyknout. Radost, že se vejdete do starších plavek, za to bude určitě stát. Chcete vědět ještě více? Podívejte se na youtube na video od Mayo Clinic: Zdroj: Youtube Potřebujeme je i při hubnutí Hubnout bez příjmu správných tuků je zbytečná snaha, a to hned z několika dobrých důvodů. Jde například o to, že tělo tuk potřebuje třeba ke správnému hospodaření s vitamíny. Jistě jste se už ve škole učili, že v tucích jsou rozpustné základní vitamíny A,D,E,K, ale i další, méně známé, ale neméně potřebné. Jestliže tedy tělu upřeme tuk, můžeme polykat jakékoliv tabletky a jíst zeleninu po tunách, stejně důležité látky tělu nedodáme. Trpět bude nervová i oběhová soustava, stejně jako mnohé další orgány, a to je zbytečné. Ořechy jsou dobrou volbou Pusťme se tedy do správného hubnutí s těmi správnými tuky. Podle odborníků bychom proto měli do svého jídelníčku zařadit například ořechy, které tělu kromě nenasycených (tedy těch správných) tuků dodají také bílkoviny. Pokud se budete držet známého jednoduchého pravidla jedné hrsti na den, nemůžete nic pokazit, naopak podpoříte svoji nervovou soustavu a tím i odhodlání vydržet s dietou po delší dobu. Mořské ryby a jejich tuk Jestliže milujete ryby, máte z poloviny vyhráno. Zvláště losos se pro takovou chvíli hodí nejlépe, ale pořídit si můžete také sardinky, makrelu nebo tuňáka. Je však potřeba připomenout, že se stále bavíme hlavně o čerstvých rybách nebo těch, které jsou konzervované ve vlastní šťávě, sardinky v oleji nám tu nejlepší službu neudělají. Mořští živočichové jsou pro dietní stravování velmi vhodní, ostatně je to jeden ze základů zdravé středomořské kuchyně, kterou tak obdivujeme. close info Profimedia zoom_in Mořské ryby jsou pro redukční dietu vynikající Jedno vejce denně Je dobře známo, že obyčejná slepičí (a nejen slepičí) vejce jsou dokonalým zdrojem nejen opravdu bohaté dávky bílkovin, ale také zdravých tuků. Když to s nimi nepřeženeme, posunou nás k vytouženému výsledku mnohem rychleji. Bude stačit jedno vajíčko denně a podle odborníků brzy poznáte rozdíl. Stejně jako u sardinek, i v tomto případě si musíme uvědomit souvislosti. Proto vajíčka uvaříme místo toho, abychom je na dalším tuku smažili. Tučné ovoce? Kupte si avokádo! Ovoce je pro dietu vhodné, ačkoliv mnohem lepší bude zelenina. Chceme-li však zásobit tělo kvalitními tuky, pak bychom měli sáhnout po avokádu. I když někomu může jeho chuť připomínat spíš zeleninu, jde skutečně o ovoce, a to dokonce velmi zdravé. Můžeme je jíst jednoduše nakrájené a dochucené podle vlastní fantazie, nebo si připravíme guacamole. Ani to není složité, stačí jedno avokádo, pár cherry rajčátek, česnek, jemně pokrájená cibulka a trocha citronové šťávy. Do pravého typického guacamole patří také chilli papričky, ale pokud připravujete jídlo také pro děti, klidně ji vynechte. Proteinový chléb s takovou pomazánkou klidně postačí k večeři. Hubněte díky čokoládě Co dál? Úžasnou zprávou pro milovníky čokolády je fakt, že právě její hořkou a kvalitní variantu najdou na seznamu hubnoucích tučných potravin také. Jeden nebo dva dílky tedy dokonce mohou pomoci shodit dalších pár gramů. Není to úžasné? Když olej, tak olivový Několikrát bylo zmíněno, že by potraviny neměly být upravovány na tuku, respektive na některém z takzvaně nasycených tuků. Proto si raději pořiďte panenský olivový olej, který má kromě mnoha dalších pozitivních účinků podpůrnou funkci i v případě redukční diety. Pustit se můžete i do samotných oliv, pochutnáte si, zaženete chuť na slanou drobnost a navíc posloužíte svému tělu. Související články close Zdraví Toto ovoce s bílým jogurtem rozpouští břišní tuk lépe než přípravky na hubnutí video close Zvířata Nadváha je pro kočky nebezpečná: Jak přimět zvířecího mazlíčka zhubnout bez hladovění video Zdroje: www.weightwatchers.com, www.ketodiet.cz, gymbeam.cz

