Proč si naše babičky s oblibou dávaly na obličej a na krk tvaroh

Kostka tvarohu je levnější než máslo. Můžete jí využít nejen v kuchyni, ale i k různým zkrášlovacím procedurám. Tady je pár z nich…

Tvaroh je vážně zázračný. Stačí ho mít v lednici a hned máte surovinu, která vám pomůže zlepšit pleť, zklidnit spáleniny od slunce nebo vytvarovat postavu do ideálních křivek. Není divu, že si toho všimli i výživový poradci, kteří tuhle nakyslou mléčnou masu doporučují jako skvělou večeři.

Ano – tvaroh je nízkokalorický, obsahuje kupu vitaminů A, B, D a minerálů (vápník, draslík, měď, fosfor, hořčík), a navíc je pro vaše zažívání lépe stravitelný než třeba ryba. A to je co říct! Podle odborníků je tenhle sytý pokrm ještě unikátní i tím, že podporuje růst svalové hmoty a redukuje tuk na břiše. Na internetu koluje tvarohová dieta, která nabízí verze sladkých a slaných pokrmů. A to je jen jedna z mnoha věcí, které z tvarohu můžete vytěžit. A co ty další?

Tvaroh dodá pleti jiskru

V létě dostává vaše pokožka pořádně zabrat. Extrémní teploty, opalování, pot… To všechno dokáže vzít pleti hebkost, svěžest i sílu. Proto si dopřejte tvarohovou masku, která vrátí pokožce ztracenou kondici.

Jak na to: Smíchejte tvaroh s trochou medu a směs naneste na očištěný (a odlíčený) obličej, krk a dekolt. Masku nechte působit 30 minut a poté smyjte vlažnou vodou. Vaše pokožka by měla být hebká a hladká. Tenhle tvarohový rituál provádějte minimálně dvakrát týdně. Tvaroh totiž podpoří (mimo jiné) regeneraci spálené pokožky od sluníčka!

Tvarohová maska dodá pleti živiny, vláhu a hebkost. Zdroj: Profimedia

Tvraoh pomůže zacelit jizvičky

Trápí (nebo trápilo ) vás akné? Tyhle malé pupínky po sobě dokáží zanechat pleť plnou jizviček. Abyste se těchto chyb na kráse zbavili, zkuste je denně potírat studeným tvrohem. Tahle „tekutá náplast“ způsobí, že kůže se zklidní a zregneruje. Dejte tvarohu vždycky hodinku čas a až poté ho smyjte.

Tvaroh zklidní pleť po holení

Holení je výsadou nejen mužů, ale i žen. Bohužel dámská pokožka je jemná a střet s žiletkou nese dost špatně. Výsledkem není jen podrážděný povrch, ale někdy i pár škrábanců, které bolí. Smíchejte v tomto případě trochu tvarohu s kapkou olivového oleje a směs naneste na postiženou oblast. Po 20 minutách tvarohový nános smyjte vlažnou vodou. Na osušenou pleť pak naneste tělové mléko například s obsahem konopí či panthenolu.

Tvaroh zklidňuje pokožku po holení. Zdroj: Profimedia

Zkrotí opary

Udělal se vám na puse opar? S tímhle bolákem nejsou žádné žerty. Může vás pálit a trápit dlouhé dny. Zkuste na něj nanést tvaroh, který podráždění zklidní a bolák vás nebude tak moc svědit. Pokud chcete, můžete tvaroh střídat i s olivovým olejem. Ten podrážděnou pokožku zjemní a zvláční.



V čem vám tvaroh ještě pomůže:

Tvaroh zjemní rozpraskané rty.

Obklady s tvarohem zmírní menstruační křeče.

Tvarohový zábal zmírňuje bolesti v krku.

