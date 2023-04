Proč by si ženy nad 50 měly denně potírat paty citronem. Za pár dní velký rozdíl

Jaro je tady a za chvíli ho vystřídá léto. Proto je teď nejlepší doba, kdy zatočit s popraskanými a tvrdými patami, za něž se v sandálech nebudete muset stydět. Jak pomůže citron?

Mít paty jako tvrdou skývu chleba není nic moc. Bolí to, praská a ani na pohled se nejedná zrovna o lákavou záležitost. Podle odborníků jsou ztvrdlé paty důsledkem nedostatečného pitného režimu, chybějících vitaminů, špatné nebo žádné péče o nohy, anebo to celé má na svědomí nevhodná obuv. Ať už jsou vaše paty jako kámen z jakýchkoliv důvodů, teď jim můžete ulevit. Jak?

Inspiraci na ošetření popraskaných pat najdete ve videu:

Pijte, co to dá

Pitný režim je pro tělo důležitý. Čistí organismus, zlepšuje funkci orgánů a tělu i kůži dodá potřebnou vláhu. Pokud tedy nechcete mít paty jako struhadla, začněte více pít. Denně vypijte alespoň dva litry vody, ředěných džusů nebo neslazeného bylinkového čaje. Naopak kofeinovým, slazeným nebo alkoholickým drinkům dejte stopku. Zbytečně tělo vysušují a vaše snahy by tak byly úplně zbytečné.

Denně vypijte alespoň dva litry tekutin. Zdroj: Profimedia

Ulevte nohám

Nejsilnější kůže je na chodidle. To ale neznamená, že je ze železa a všechno vydrží. Pokud máte náročný den a dlouho stojíte nebo chodíte, dopřejte svým nohám pak pořádnou rekonvalescenci. Stačí, když je dáte na chvíli nahoru, namočíte do vody s olejíčkem nebo lehce promasírujete. Nejlépe všechno hezky popořádku.

Dopřejte si tvarohový zábal

Tvaroh je plný živin. Dokáže popraskanou kůži zklidnit a změkčit. Využijte toho a dopřejte si tvarohový zábal. Po koupání namažte chodidla tvarohem, zabalte je do igelitu a navlékněte do ponožek. Ráno zábal odstraňte a smyjte. Vaše paty budou mnohem jemnější a nebudou tak pálit.

Tvaroh a syrovátka zvláční popraskanou kůži na patách. Zdroj: Profimedia

Dopřejte si syrovátkovou koupel

Do lavóru natočte vlažnou vodu a přidejte do ní trochu syrovátky. Do takto připravené lázně ponořte nohy a nechte zhruba 20 minu působit. Syrovátka podrážděnou kůži zklidní a zjemní. Chodidla poté opláchněte, otřete a ošetřete krémem.

Potírejte paty citronem

Citronová šťáva je úžasná věc. Obsahuje vitamin C, který napomůže rychlejší regeneraci kůže. Využijte toho také v případě popraskaných pat. Naneste šťávu na postižená místa, zabalte paty do igelitu a ponožek. Směs nechte působit přes noc. Kůže pak bude měkčí a nebude vás zbytečně pálit. Stejný fígl funguje i na popraskané ruce nabo lokty.

Citron obsahuje vitamin C, který napomáhá k regeneraci pokožky. Zdroj: Profimedia

Zvláčňující sádlo

Na ošetření pat existuje spousta krémů na nohy. Nejlepší je ale použít staré dobré sádlo. Osušené nohy potřete vrstvou tohoto zázračného tuku, zabalte je do igelitu a zaizolujte ponožkami. Za pár hodin nebude po šupinaté kůži ani památky.

