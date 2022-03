Co se stane s vaším tělem, když na sedm dní přestanete pít kávu?

Týden bez kávy? Pro málokoho, kdo pije kávu denně a dlouhodobě, je tato představa příjemná. I když všichni víme, že občas bychom si měli dát detox. Podívejme se nejen na to, jak se budeme cítit, ale i na to, jak moc to našemu tělu prospěje.

První, co nás napadne, když si řekneme, že to zkusíme týden bez kávy, je, že asi budeme pořád spát. Pravdou je, že energie nám bude skutečně chybět, ale hlavně prvních pár dní. Pak si zvykneme a benefity budou mnohé.

Jaké má pití kávy klady a zápory?

Pití rozumného množství kávy v podobě jednoho až tří šálků denně má pro naše tělo spoustu výhod. I když si předepíšeme detox, nebojte se, bez energie nebudete a možná nakonec zjistíte, že kofein obsažený v kávě ke svému životu vlastně vůbec nepotřebujete. Ale nebude to hned.

Káva sice prospívá játrům, potlačuje bolest, krátkodobě zvyšuje bdělost a snižuje únavu a vyčerpání, ale má i některé nedostatky. Kofein obsažený v kávě je pozitivní pro zrychlení metabolismu, takže pak rychleji spalujeme tuky a káva podle některých vědeckých výzkumů snižuje riziko vzniku cukrovky i Parkinsonovy choroby a některých druhů rakoviny. Nevýhodami například jsou zejména dehydratace organismu, zvýšení krevního tlaku a problémy s usínáním a následná nespavost. Pokud najednou přestanete pít kávu, vystavujete se riziku vzniku psychických potíží (především depresivních a úzkostlivých stavů), nevolnosti a pálení žáhy, bolesti hlavy a žaludku. Pokud ale kávu pijeme pravidelně, většinou ji potřebujeme stále více. A to není dobré.

Káva je lahodný stimulant, který má řadu pozitivních účinků na naše zdraví. Zdroj: profimedia.cz

Je to jistá závislost?

Většina z nás si namlouvá, že kávu pijeme proto, abychom nebyli unavení. Ono se to tak sice zdá, ale ve skutečnosti je kofein stimulant, který způsobuje, že po odeznění jeho účinků jsme mnohem unavenější a vyčerpanější. To při pravidelné a dlouhodobé konzumaci znamená, že si tělo na kofein zvykne, v důsledku čehož dochází ke snižování jeho účinků.

Kávu je proto důležité pít v rozumném množství a čas od času se vyplatí ji přestat úplně. Kávový detox nám jen prospěje.

Co se stane s naším tělem bez kofeinu?

Když svému tělu čas od času dopřejeme týdenní kávovou detoxikaci a odepřeme si i další kofeinové nápoje, naše tělo to pozná. Zpočátku budeme cítit únavu, podrážděnost, nedostatek energie, budeme se hůře soustředit, můžeme trpět i bolestmi hlavy nebo zácpou. Abstinenční příznaky však po pár dnech zmizí. Zhruba po čtyřech dnech se všechna negativa změní v pozitiva. Kvalitněji se vyspíte. Ale to je to nejmenší.

Jaké jsou další benefity? Zlepší se vám zdraví zubů i celé dutiny ústní a zuby budou bělejší, což je samozřejmě jen estetický dopad. Sníží se nám krevní tlak – což ovšem u osob s nízkým tlakem zase tak jednoznačné pozitivum být nemusí. Zlepší se – či se uvede do normálu trávení.

Pořádná káva v nás vyvolá i jistý stimulační účinek, který můžete využít právě k pohybu. Zdroj: shutterstock.com

Důležitým bodem je i psychika - budete se cítit lépe a zbavíte se případné úzkosti či depresivních stavů.

Naše tělo zareaguje i na rovině minerálních látek, protože ze stravy budeme lépe přijímat vitaminy skupiny B, vápník, železo, magnezium či zinek.

Stop kávě na vlastní kůži

Pokud pijete denně jednu až dvě kávy, pak jste na tom podobně. Vyzkoušela jsem si na vlastní kůži, jaké to bude si dát sedmidenní kávový detox. Ve zkratce – nejhorší byla únava a bolest hlavy. Na sedm dní jsem si slíbila, že si nedám ani kapku kávy a uvidím, jak moc mě to ovlivní.

První den jsem ještě nic necítila, jen mě trochu více štvali lidé kolem a byla jsem podrážděnější. Druhý den jsem byla k smrti unavená a stálo mě veškerou sílu, abych nejen neusnula, ale abych se soustředila déle než dvě minuty. Celý den mě masivně bolela hlava. A tak to bylo i třetí den. K bolesti hlavy se přidalo i to, že se mi den předtím špatně usínalo. Špatně se mi usínalo i den třetí a čtvrtý a pátý. Což už byly dohromady čtyři špatné noci, takže únava byla opravdu k nevydržení. S tím souvisela i celková podrážděnost a neadekvátní reakce na okolí. Byla jsem vyčerpaná, mrzutá a nedokázala udržet pozornost.

A pak se to najednou zvrtlo. Sedmý den jsem se ráno vzbudila plná energie, protože jsem den předtím usnula úplně v pohodě – nevím, jestli to ale nebylo spíše vyčerpáním než absencí kávy. Po poledni se zase dostavila únava, ale tu jsem překonala a všechno mi začalo najednou připadat normální. Sedmý den jsem byla veselá a energická, takže jsem ani kávu nepotřebovala. Ale, co myslíte, po týdnu jsem si zase s chutí dala kávu. A jak byla výtečná!

Káva s kardamomem se pije zejména v arabských zemích. Zdroj: Shutterstock

Zdroje: www.health.com, dosejuice.com, www.jenzeny.cz