Tymián je „penicilin chudých“: Co se stane, když z něj budete pít čaj každý den

Tymián je skvělou léčivkou, přesto se u nás moc nepoužívá. Vyzkoušejte tymiánový čaj, je to výborný pomocník při léčbě mnoha neduhů. Povíme vám, proč pít tymián každý den!

Tymián a mateřídouška jsou jedna rodina

Připadá vám to zvláštní? Tymián jako koření používáme běžně v různých směsích, ale samotný čaj pijeme málo nebo spíš vůbec ne. Přitom je to jen mírně aromatičtější mateřídouška. Také si můžete všimnout, že tymián bývá v různých čajových směsích. Je to prostě významná bylina, která kudy teče, tudy léčí.

Ojedinělé používání tymiánu je patrně dané tím, že to není bylinka u nás běžně rostoucí ve volné přírodě. Tou je právě příbuzná mateřídouška, která je plazivá a nízká, zatímco tymián může být až 30 cm vysoký. Tymián je od nepaměti používaný především ve středomoří, odkud pochází, a záznamy o jeho užívání nás zavedou až do starého Egypta, Řecka i Říma. Proč bývá označován za „penicilin chudých“?

Tymián: nejúčinnější přírodní antibiotikum Zdroj: Fascinadora / Shutterstock.com

Tymián je významnou léčivkou. Proč?

Je to díky tomu, že je to účinné přírodní antibiotikum, ale tím to nekončí. Tymián má také antimykotické účinky, a proto se hodí nejen k léčení, ale také například jako konzervační látka potravin. Zároveň působí proti zánětům i virózám či parazitům. Těžko hledat bylinu, která by měla takto široké uplatnění. Obsahuje množství minerálů a vitamínů, z nichž jsou nejvýznamnější vitamín C, A i B, hořčík, draslík, železo či vápník. Navíc je to rostlina plná antioxidantů, které jsou zásadní v boji proti rakovinnému bujení, ale i dalším onemocněním. S čím konkrétně pravidelná konzumace tymiánu pomáhá?

Proč pít tymiánový čaj denně?

Užívání tymiánového čaje je velmi vhodné při nachlazení, kašli, ale také astmatu. Pozitivní vliv na plíce a dýchání je dobře známý a je to i díky tomu, že tymián pomáhá uvolnění průdušek a rozpouštění hlenů. Čaj z tymiánu je také vhodný při akutních zažívacích problémech, a to především při průjmu a nadýmání.

Pravidelné dlouhodobé užívání tymiánu vám pomůže především se záněty. Ať už jde o močové cesty či zažívací trakt. Tymián je především vhodný, pro podporu tvorby bílých krvinek, což přímo souvisí s posílením imunity. Díky antioxidantům také preventivně působí proti rakovině a onemocněním srdce.

Tymián je blízký příbuzný mateřídoušky a jde o významnou léčivku. Zdroj: Shutterstock

Tymiánový čaj léčí, ale nepřehánějte to!

Pamatujte, že maximální denní dávka tymiánu by měla být pro dospělého člověka 10 g, ale těhotné a kojící ženy by jej neměly užívat. Na jeden šálek bohatě postačí kávová lžička tymiánu, která odpovídá zhruba 2 g, což je dávka více než bezpečná.