Jak se zbavit rýmy: Hlen z nosu i krku vyžene běžné koření, nejspíš ho máte doma

Bylina z čeledi hluchavkovitých rostoucí převážně v Evropě, Asii a Africe. Existuje mnoho jejích odrůd, které se liší velikostí a tvarem listů, barvou květů a obsahem silic. Je to sice dobře známé koření, ale také velmi zajímavá bylinka, která se používá již tisíce let. Je to dobře známý tymián. Víte, jak vám může pomoci při rýmě a proti zahlenění?

Zdroje: www.doktor-zdravi.cz,www.bylinkyprovsechny.cz Opravdu znáte tymián? V kuchyni se tymián používá především jako koření k dochucení masových pokrmů, ale také do polévek, omáček a salátů. Nicméně i ke sladkému se tymián hodí, olej z byliny se používá k ovonění nápojů ale i dezertů. Také v kosmetice se tymián používá, a to pro své antibakteriální a antioxidační vlastnosti. Tymiánový olej se přidává do výrobků, jako jsou šampony, mýdla a pleťové vody. Tymián je všestrannou bylinkou, kterou můžeme pěstovat i na okně. Zdroj: Ala Shauratskaya / Shutterstock Tato aromatická bylinka není jen ledajaké koření. Má prý také mystické schopnosti a osvědčil se jako prostředek proti zlým silám či afrodiziakum. Ve starém Řecku se tomuto koření připisovala magická moc a používalo se při obřadech a ve svatyních. Tymián jako přírodní antibiotikum Tymián obsahuje silice, které mají protizánětlivé, antioxidační a antibakteriální vlastnosti, není divu, že se mu přezdívá penicilin chudých. Obsahuje také flavonoidy, které jsou silnými antioxidanty s protizánětlivými účinky. Díky tomu byl v minulosti používán i jako dezinfekční prostředek. Na začátku první světové války se tymián například používal k čištění ran na bojištích. Tymiánový čaj nebo tinktura se používá k uklidnění trávicího traktu a k podpoře imunitního systému. Můžete si však z tymiánu připravit i sirup podle návodu paní Michaely z Bylinkového ráje: Čaj z tymiánu proti rýmě Jak už bylo řečeno tymián je bylina, která má protizánětlivé a antiseptické účinky, což ji činí užitečnou při symptomech chřipky a nachlazení, jako jsou rýma, zánět nosní sliznice, ucpaný nos a kašel. Jak tymián použít? Připravte si tymiánový čaj, který vám pomůže uvolnit ucpaný nos a zmírnit zánět. Do hrníčku dejte lžičku sušeného tymiánu a zalijte horkou vodou. Nechte luhovat 5 až 10 minut, poté sceďte a přidejte med, abyste zmírnili hořkou chuť bylinky. Tymián lze použít čerstvý i sušený. Zdroj: Shutterstock Tymián jako inhalace pro uvolnění nosu při rýmě Vhodná je rozhodně také inhalace tymiánu, díky níž prohřejete namáhané dutiny a usnadníte také dýchání. Přidejte několik kapek tymiánového oleje nebo sušeného tymiánu do mísy s horkou vodou a přehoďte si nad ní přes hlavu ručník. Pak nad mísou inhalujte páry po dobu 5 až 10 minut. Máte-li tymiánový olej, použijte jej do aroma lampy nebo difuzéru nejen k provonění domova, ale také k usnadnění dýchání při nemoci.