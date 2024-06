Tymián je svěží, zelený a dokáže pozvednout vaši duši. Využijte toho!

Kdo by neznal tymián? Jeho vůně učarovala už starým Egypťanům, kteří bylinku používali k balzamovaní těl zemřelých. Díky svým dezinfekčním účinkům se osvědčila jako lék při různých kožních zraněních.

Název bylinky je odvozen z řeckého slova Thumon, které znamená odvahu. Legendy praví, že antičtí vojáci používali bylinku do koupelí, aby si před bojem dodali kuráž a sílu. O tom, že bylinka má magické účinky pro lidský organismus a psychiku ví i současní lidoví léčitelé, kteří ji hojně využívají k léčení různých neduhů.

Autorka videa, Věra Strnadová vám vysvětlí, v čem všem je tymián výjimečný. Více na kanále YouTube.com

Olej ve skle...

V poslední době se o tymiánu mluví také jako o přírodním léku proti úzkostem, depresi a stresovému vypětí. Nejúčinnějším způsobem, jak těžit z jeho léčivých účinků je aplikace olejem.

Mastný základ totiž dokáže dobře rozvinout vůni bylinky, které zklidní vaše tělo i mysl… Jak si takový olejíček vyrobíte?

Je to poměrně snadné: Vložte pár snítek tymiánových větviček do uzavíratelné skleněné dózy (můžete použít klasickou „zavařovačku") a zalijte olejem tak, aby bylinka byla ponořená. Můžete použít jakýkoliv kvalitní olej, ale nejvhodnější je olivový, mandlový nebo slunečnicový.

Nakonec nádobu uzavřete a nechte na slunném místě „odpočívat“ zhruba 2 – 3 týdny. Hotový roztok přeceďte a uložte do nádoby z tmavého skla. Poté je už olej připravený k použití!

Tymiánový olej vám zlepší náladu.

Lék při smutné duši

Tymiánový olej můžete využít hned k několika účelům. Vhodný je do aromalampy, na masáže, obklady, inhalace nebo koupele. Jeho vůně je velmi úlevná a sedativní. Proto se používá jako forma určitého přírodního antidepresiva.

Jeho kouzlo je v tom, že vás uklidní a uvolní. Takže „černé myšlenky“ a stres vám nebudou ukrajovat z vašeho denního dílu energie. Ale určitě nečekejte, že po aplikaci olejíčku budete mít „drajv“ a spoustu síly.

Tymián není povrchní bylinkou, která slibuje zázraky na počkání. Naopak – dá vám možnost sestoupit blíže k vaší duši a najít klid, souznění a díky tomu i nový start do života.

V jídle i zavařeninách

Účinky tymiánu můžete čerpat i když ho využijete při vaření jako koření. Vhodný je do polévek, zeleninových, rybích nebo drůbežích pokrmů.

Neprohloupíte ani, když pár snítek bylinky přidáte do nádivek, paštik či salátů. Velmi dobře chutná i v zavařeninách, proto ho nezapomeňte dát do nakládaných okurek nebo do rajčatové omáčky.

Tymián zlepšuje stravitelnost pokrmů.

Nejlepší je čerstvý

Nejlépe chutná tymián čerstvý. V současné době si ho můžete koupit řezaný (na rychlou spotřebu) nebo v květináči, což je výhodnější. Díky tomu, že tymián není náročný na pěstování, zvládne ho i začátečník. Rostlince se dobře daří v písčité půdě a na slunném stanovišti.

Nepotrpí si na hnojivo a doslova nesnáší zamokřenou kyselou půdu. Proto v případě tymiánu platí – čím méně se o něj budete starat, tím lépe! A ještě vám pomůže se zdravím.

Zdroje: www.greekmarket.cz, www.farma-lico.cz