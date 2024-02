Pokud někdy dostanete chuť na změnu v jídelníčku a chcete začít hned ráno, jako první vás patrně napadne vydatná anglická snídaně. Můžeme se ale podívat i do jiných států, abychom načerpali inspiraci a energii. Zkuste třeba tu řeckou, budete překvapeni.

Typickou anglickou snídani jsme asi vyzkoušeli všichni. Vejce, slanina, fazole, klobásky, tousty… Takové jídlo zasytí na hodiny, zvláště oproti našemu rohlíku se šunkou, což i v dnešní době není žádná výjimka. Nejen Angličané si ale potrpí na vydatné první jídlo dne, když se drží starého známého rčení, které napovídá, jak bychom měli svůj jídelníček strukturovat: “Snídej sám, obědvej s přítelem a večeři dej nepříteli”. Jestliže tedy má některé z jídel dodat co nejvíce energie, pak je to jednoznačně snídaně. Jak se na ni dívají obyvatelé jižněji položených států – například takoví Řekové?

Zkuste si připravit pravou řeckou omeletu podle youtubového receptu na kanálu

Akis Petretzikis:

Zdroj: Youtube

Zdravá a vydatná, ale také lehká snídaně

I pro tento středomořský národ je snídaně důležitým bodem celého dne, a tak není divu, že si na její přípravě dávají záležet. Dobře vědí, co a proč dělají. Základem jejich jídelníčku jsou čerstvé místní potraviny, mezi kterými nemohou chybět vejce, mléčné výrobky, ale ani kvalitní uzeniny. Pro milovníky sladkých snídaní je k dispozici pečivo s medem a džemem, koláče. Mohli by se Řekové obejít bez oliv nebo olivového oleje? Asi jen těžko.

Bez kávy to nejde ani v Řecku

Jak tedy může vypadat taková běžná snídaně v Řecku? Ani tam si samozřejmě nemůžeme představovat, že v každé rodině připravují k snídani celou hostinu, jakou pravděpodobně budeme dostávat v lepším hotelu. Nicméně dobrá řecká káva by na stole rozhodně chybět neměla. V tom se od Řeků tedy zase tolik nelišíme.

close info DronG zoom_in Na sýr halloumi nemusíte čekat až do sezony grilování. Skvěle chutná i opečený na pánvi jako součást tradiční řecké snídaně

Když jogurt, tak kvalitní

O tom, že výživné potraviny mohou být také velmi chutné a navíc celkem lehké, může každého přesvědčit řecký jogurt, který bývá již tradičně velmi kvalitní. Na tom si tento středomořský národ historicky zakládá. Ořechy, džem nebo marmeláda, ale i med nebo müsli a další pochoutky – to jsou přídavky, které by v takovém snídaňovém jogurtu rozhodně neměly chybět. Z mléčných výrobků se pak na stole objevují sýry. Ocitnete-li se na Krétě, pravděpodobně Vás po ránu pohostí sýrem graviera z ovčího a kozího mléka, či pochoutkou zvanou diples, tedy smaženou sladkostí posypanou skořicí, cukrem a mletými ořechy.

Jiný kraj, jiná snídaně

Jinou variantou může být čerstvý chléb, ideálně olivový, s tahini a šunkou. K tomu se výborně hodí míchaná vejce, čerstvá rajčata a citrusová šťáva. A kdyby ani to nestačilo, bývá ve většině oblastí k dispozici množství druhů čerstvého ovoce, které dodá potřebné vitamíny a svěžest pro začínající den. A nakonec? Stále se najde mnoho a mnoho Řeků, kteří svoji snídani zakončí douškem tradičního nápoje ouzo. Mohou si to dovolit, i když se poté vydají na cestu do práce autem. Řecké zákony jsou totiž v tomto ohledu o něco tolerantnější než ty naše, dovolují až půl promile alkoholu v krvi. Může i tento moment být součástí receptu na dlouhý a ve zdraví prožitý život? Možná že ano.

Zdroje: eskapas.com, www.globalassistance.cz, i.aepaisajistas.org